Tifani Čen progovorila o bolesti: Lice mi se topilo samo od sebe

Tifani Čen (Tiffany Chen, 45) progovorila je o svojoj nedavnoj dijagnozi Bellove paralize, za koju kaže da je uslijedila nakon što je rodila prvo dijete, koje je dobila s glumcem Robertom De Nirom (79).

Nakon poroda

U isječku intervjua za CBS Mornings, koji bi trebao biti u cijelosti emitiran u petak, Čen je objasnila kako joj se stanje pogoršalo nakon što je došla kući iz bolnice nakon što je rodila kćerku Giu Virginiju Chen-De Niro u aprilu ove godine.

Čen je rekla da joj je u početku "jezik bio čudan" prije nego što su se pojavili drugi simptomi povezani s neurološkim poremećajem koji može uzrokovati paralizu ili slabost na stranama lica jer su živci koji kontroliraju mišiće lica ozlijeđeni ili su prestali ispravno raditi.

- Osjećala sam male trnce - samo sam počela pomalo trnuti. Tada sam shvatila da mi je lice samo čudno. Nisam znala kakav je to osjećaj - rekla je i dodala da je također primijetila promjene u izgledu lica.

Ljekarska pomoć

- Pogledala sam se u ogledalo kad sam došla kući. Bilo je kao da se sve počelo urušavati u sebe. Kao da mi se lice topi samo od sebe - prisjetila se.

Simptomi su joj se počeli pogoršavati sedam dana nakon poroda, što ju je na kraju potaknulo da potraži ljekarsku pomoć.

- Nazvala sam svog ljekara i rekla mu da pokušavam jesti. Htjela sam staviti samo vilicu hrane u usta, i sve je ispalo. Nisam mogla jesti. Natjerali su me da idem ravno u bolnicu, primili su me i izgubila sam sve funkcije lica čim sam ušla u bolnicu - rekla je.

Prvi put otac

De Niro je potvrdio da su on i Čen dobili dijete još početkom maja tokom intervjua u kojem je promovirao svoj novi film About My Father. Glumac je prvi put postao otac 1971. godine, kada su on i tadašnja supruga Diahnne Abbott dobili kćer Drenu, koja danas ima 51 godinu.

Bivši par zajedno ima i sina Raphaela (46). Osim toga, De Niro ima blizance Aarona i Juliana (27) s bivšom djevojkom Toukie Smith, kao i sina Elliota (25) i kćer Helen (11) s bivšom suprugom Grace Hightower.