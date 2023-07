Openhajmerov unuk bi uklonio jednu scenu iz filma

Čarlis Openhajmer (Charles Oppenheimer), unuka poznatog nuklearnog fizičara Roberta Openhajmera, smatra da jedna scena iz filma nije istinita te bi je rado izbacio.

Čarlis u svom intervjuu naširoko govori o filmu, svojim sastancima s rediteljem Kristoferom Nolanom (Christopherom), ali i o sceni koja po njegovom mišljenju nije istinita.

Naime, U Nolanovoj priči, zasnovanoj na knjizi "American Prometheus", mladi Robert Oppenheimer ostavlja otrovnu jabuku učitelju Patricku Blackettu u naletu tjeskobe i čežnje za domom, koju zamalo pojede Niels Bohr tokom posjete. To je uvjerljiv slijed, ali onaj koji nije nužno utemeljen na historiji.

- Onaj dio koji mi se najmanje sviđa je onaj o otrovnoj jabuci, koja je bila problem u 'American Prometheus'. Ako dovoljno pažljivo pročitate ovu knjigu autori kažu: 'Ne znamo zapravo da li se to dogodilo.' Nema zapisa o tome da je pokušao da ubije nekoga. To je zaista ozbiljna optužba. Ne postoji nijedan neprijatelj ili prijatelj Roberta Openheimera koji je to čuo za života i smatrao da je to istina - rekao je Čarlis.

On ističe da u knjizi nakon što je spmenut ovaj događaj na kraju dolaze do zaključka da postoji sumnja u njegovu vjerodostojnost.

-American Prometheus' je to dobio iz nekih referenci koje govore o putovanju koje se dogodilo na proljeće, a svi originalni reporteri te priče - bilo ih je samo dvoje, možda i troje - izvijestili su da ne znaju o ovom događaju. Nažalost, 'American Prometheus' rezimira da je Robert Openheimer pokušao da ubije svog učitelja i onda priznaju da možda postoji sumnja - dodaje.

Prema mlađem Oppenheimeru, Nolan je priznao da će biti historijskih revizija radi drame, što mu je pomoglo da prihvati konačni proizvod kakav jeste. Čak je rekao da je očekivao da će se zbog toga osjećati gore nego što se na kraju osjećao.