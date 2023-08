Predstavljen Open Air program 29. Sarajevo Film Festivala

U programu Open Air 29. Sarajevo Film Festivala, koji će se održati od 11. do 18. avgusta, 15 je filmova, među kojima je i film otvorenja "Poljubite budućnost" (Kiss the future) Nenada Čičina-Šaina.

U programu Open Air su filmovi: Aaptacija (Spikea Jonzea), Asteroid city (Wesa Andersona), "Bosanski lonac" (Pave Marinkovića), "Hotel Pula" (Andreja Korovljeva), "Kajmak" (Milche Manchevskog), "Klub zero" Jessice Hausner, "Kraljevstvo životinja" (Thomasa Cailleya), "Opalo lišće" (Akija Kaurismäkija), "Poljubite budućnost" (Nenada Čičin-Šaina), "Prošli život" (Celine Song), "Samo kad se smijem" (Vanje Juranić), "Sirin" Senada Šahmanovića, "Smrt djevojčice sa žigicama" Gorana Kulenovića, "Umri prije smrti" (Ahmeda Imamovića) i "Zaista, nikad nisi bio ovdje" Lynne Ramsay.

ADAPTACIJA / ADAPTATION

SAD, 2002, 115 min.

Režija: Spike Jonze

Uloge: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Jay Tavare

Charlie Kaufman je zbunjeni scenarista iz Los Angelesa opterećen samopotcjenjivanjem, seksualnom frustracijom, samoprezirom i scenarističkim ambicijama brata blizanca, grebatora Donalda. Dok se muči da adaptira knjigu Susan Orlean „Kradljivac orhideja“, Kaufmanova patetična svakodnevnica postaje sve bizarnija. Kaufmanov život i Orleaničina knjiga čudnovato se prepliću kada se potjere za strašću u njima sudare.

ASTEROID CITY

SAD, 2023, 105 min.

Režija: Wes Anderson

Uloge: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum

Radnja filma ASTEROID CITY smještena je u izmišljeni, pustinjski grad u Americi 50-ih godina prošlog vijeka. Plan i program Konvencije mladih zvjezdoznalaca / svemirskih kadeta – organizovane da okupi učenike i roditelje širom zemlje u zajedničkom druženju i školskom takmičenju – spektakularno će biti poremećen usljed niza događaja koji mijenjaju svijet.

BOSANSKI LONAC

Hrvatska, Austrija, Bosna i Hercegovina, 2023, 103 min.

Režija: Pavo Marinković

Uloge: Senad Bašić, Andreas Kiendl, Birgit Stöger, Bruna Bebić, Admir Glamočak, Zlatko Burić, Igor Kovač, Julia Franz Richter, Goran Grgić, Dejan Aćimović

Faruk Šego, neuspješni bosanski pisac, bit će deportovan iz Austrije ukoliko ne dokaže da je doprinio kulturnom životu svoje nove domovine. Njegova posljednja prilika je pozorišna grupa koja može postaviti na scenu njegovu mladenačku dramu. Farukov nevoljki povratak u pozorište natjerat će ga da shvati što je uistinu važno u životu.

HOTEL PULA

Hrvatska, 2023, 95 min.

Režija: Andrej Korovljev

Uloge: Ermin Bravo, Nika Grbelja, Petra Bernarda Blašković, Nika Ivančić, Jasmin Telalović, Maja Izetbegović, Romina Vitasović Lučić, Dado Ćosić

Godina je 1995. Mahir je izbjeglica iz Bosne i već nekoliko godina živi u Puli, u hotelu koji nosi ime grada. Njegovi dani jednolični su i prazni, a njegova prošlost nepoznata. Jedne tople noći početkom ljeta, Mahir na plaži nedaleko od hotela prvi put ugleda Unu, mladu Puljanku. Taj iznenadni susret pobudit će u njemu nadu, dok ga ne sustigne prošlost.

KAJMAK

Sjeverna Makedonija, Danska, Nizozemska, Hrvatska, 2022, 106 min.

Režija: Milcho Manchevski

Uloge: Sara Klimoska, Kamka Tocinovski, Aleksandar Mikic, Simona Spirovska, Ana Stojanovska, Filip Trajkovikj

Dva para upadaju u zečiju rupu nekonvencionalnih erotskih odnosa, poštovani na početku, a sretni na kraju. U okviru priče o vječitoj potrazi za ljubavlju, KAJMAK se bavi i težim društvenim temama – surogat roditeljstvom, nevjerom, ulogom žene u porodici i društvu, trgovinom ljudima, seksualnom slobodom.

KLUB ZERO / CLUB ZERO

Austrija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Danska, Katar, 2023, 110 min.

Režija: Jessica Hausner

Uloge: Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen, Amir El-Masry, Elsa Zylberstein, Mathieu Demy, Ksenia Devriendt, Luke Barker, Florence Baker, Samuel D Anderson, Gwen Currant

Gospođica Novak pridružuje se kolektivu međunarodnog školskog internata kako bi predavala predmet „svjesno jedenje“. Ona svojim učenicima govori da je zdravo jesti što manje. Ostali nastavnici kasno primjećuju šta se dešava, dok uznemireni roditelji počinju shvatati da je Klub Zero postao stvarnost.

KRALJEVSTVO ŽIVOTINJA / LE RÈGNE ANIMAL

Francuska, 2023, 130 min.

Režija: Thomas Cailley

Uloge: Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, Paul Kircher, Jean Boronat

U svijetu suočenom sa serijom genetskih mutacija zbog kojih se ljudi postepeno pretvaraju u životinje, François čini sve što može kako bi spasio svoju suprugu pogođenu tim misterioznim stanjem. I dok se stvorenja povlače u obližnju šumu, François sa svojim šesnaestogodišnjim sinom Emilom kreće na putovanje koje će im zauvijek promijeniti život.

OPALO LIŠĆE / KUOLLEET LEHDET

Finska, Njemačka, 2023, 81 min.

Režija: Aki Kaurismäki

Uloge: Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu

OPALO LIŠĆE priča je o dvoje usamljenih ljudi koji se slučajno sreću jedne noći u Helsinkiju i pokušaju pronaći svoju prvu, jedinu i vječitu ljubav. Ostvarivanje tog časnog cilja otežava činjenica da je muškarac alkoholičar, ali i izgubljeni telefonski brojevi, to što zaboravljaju kako se ono drugo zove i gdje živi, te generalna sklonost života da pred ljude koji traže sreću stavlja prepreke. Ova nježna tragikomedija, za koju se ranije vjerovalo da je izgubljena, četvrti je nastavak trilogije Akija Kaurismäkija RADNIČKA KLASA.

POLJUBITE BUDUĆNOST / KISS THE FUTURE

SAD, Irska, 2023, 103 min.

Režija: Nenad Čičin-Šain

Neizbježno aktuelna priča o sarajevskom otporu tokom opsade grada devedesetih godina prošloga vijeka. Gradska alternativna scena koristila je muziku i umjetnost kako bi dovela do promjene i privukla svjetsku pažnju, a postratni koncert grupe U2 bio je proslava teško osvojene pobjede grada nad nacionalizmom. Film POLJUBITE BUDUĆNOST zasnovan je na memoarskoj knjizi Billa S. Cartera „Budale srljaju gdje se anđeli boje kročiti“.

PROŠLI ŽIVOTI / PAST LIVES

SAD, Južna Koreja, 2023, 106 min.

Režija: Celine Song

Uloge: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Moon Seung-ah, Leem Seung-min

Noru i Hae Sunga, veoma bliske prijatelje od djetinjstva, razdvaja odluka Norine porodice da emigriraju iz Južne Koreje. Poslije dvije decenije razdvojenosti ponovo se sreću u New Yorku tokom jedne sudbonosne sedmice u kojoj će se suočiti s konceptima sudbine, ljubavi i životnih izbora, u ovoj modernoj sreparajućoj romansi.

SAMO KAD SE SMIJEM

Hrvatska, Srbija, 2023, 73 min.

Režija: Vanja Juranić

Uloge: Tihana Lazović, Slavko Sobin, Jasna Đuričić, Elodie Paleka, Marina Redžepović, Nadine Mičić, Ivana Jerković Vukalović, Gloria Dubelj, Mirela Brekalo Popović, Maruška Aras, Aneta Grabovac, Stojan Matavulj, Ivan Čuić, Stipe Radoja, Filip Radoš

Tina živi u naizgled idiličnom braku u gradu na jadranskoj obali. Ona je domaćica koja brine o šestogodišnjoj kćerkici, dok njen suprug Frane zarađuje za obitelj. Njihov odnos počinje se mijenjati kada Tina izrazi želju da završi fakultet koji je napustila zbog trudnoće. Unatoč prvotnom pristanku i podršci, Frane počinje pokazivati negodovanje koje se na početku svodi na sitne sabotaže. S vremenom, sukobi postaju sve češći, a svađe sve nasilnije.

SIRIN

Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Francuska, 2023, 87 min.

Režija: Senad Šahmanović

Uloge: Danica Ćurčić, May-Linda Kosumovic, Jelena Simić, Lidija Kordić, Marko Baćović, Jasna Đuričić, Milivoje Mišo Obradović, Izudin Bajrović, Momčilo Otašević

Sanela, crnogorska muslimanka koja je napustila bivšu Jugoslaviju devedesetih godina prošlog vijeka nakon što su njen otac i grupa drugih muslimana oteti i ubijeni, vraća se na Balkan poslije dvadeset godina života u inostranstvu. Odrekla se svoga porijekla, izbrisala vlastitu kulturu i postala prava zapadnjakinja. Kažu da je prošlost strana zemlja i da ljudi kada se vraćaju nisu isti kakvi su bili kada su odlazili.

SMRT DJEVOJČICE SA ŽIGICAMA

Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, 2023, 114 min.

Režija: Goran Kulenović

Uloge: Ozren Grabarić, Jelena Lopatić, Goran Navojec, Borko Perić, Slavko Juraga, Luka Petrušić, Slavko Sobin, Nikša Butijer, Vojislav Brajović, Iva Babić, Aleksandra Stojaković, Sanja Milardović, Elma Juković, Admir Šehović, Silvio Mumelaš, Dušan Kovačević, Darko Stazić

Otok Rab, rana jesen 1992. godine. Patolog Fero, svježe rastavljen četrdesetogodišnjak, dolazi u otočki gradić u kojem je s ocem udovcem proveo veći dio svog djetinjstva, kako bi prisustvovao sprovodu kćeri svog prijatelja Globusa, male Mirne. Na otoku se, izvan sezone, događaju čudne stvari: priča se o pojavljivanju ogromnog guštera, mjesni redikul Ranko optužuje fratre da su malu Mirnu prepilili napola, a vrhunac je ubistvo ‘Djevojčice sa žigicama’ – rumunske transseksualke Marillene koja se bavila prostitucijom i svoje partnere zarazila gonorejom. Istragom ubistva bavi se Ferin dobar prijatelj, šef otočke policije Mungos, koji Feru sve više uvlači u istragu.

UMRI PRIJE SMRTI

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, 2023, 94 min.

Režija: Ahmed Imamović

Uloge: Adnan Hasković, Mona Muratović, Milan Pavlović, Almir Kurt, Rade Šerbedžija, Maja Jurić

Kada uspješan ginekolog, koji je cijeli život proživio brinući se ni za koga drugog osim za sebe, dobije dijagnozu karcinoma u terminalnoj fazi, u crnohumornom procesu organizovanja vlastite sahrane prisiljen je suočiti se s posljedicama svojih postupaka, uključujući i neuspjeli pobačaj svoje posljednje pacijentkinje.

ZAISTA, NIKAD NISI BIO OVDJE / YOU WERE NEVER REALLY HERE

Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, SAD, 2017, 89 min.

Režija: Lynne Ramsay

Uloge: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov, John Doman, Alex Manette, Dante Pereira-Olson, Alessandro Nivola

Nestala tinejdžerka. Brutalni, izmučeni utjerivač u spasilačkoj misiji. Moć proistekla iz korupcije i želja za osvetom pokreću oluju nasilja koja bi mogla dovesti do utjerivačevog buđenja.