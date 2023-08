Na ovogodišnjem SFF-u 15. izdanje Dana ljudskih prava

Pod pokroviteljstvom Kraljevine Nizozemske ove godine će se održati 15. izdanje Dana ljudskih prava 29. Sarajevo Film Festivala.

Moderator panela Robert Zuber

U okviru programa, u ponedjeljak, 14. avgusta 2023. u multipleksu Cineplexx Sarajevo bit će održana projekcija filma "Snajka: Dnevnik očekivanja" rediteljice Tee Vidović Dalipi, koja će poslužiti kao osnova za panel-diskusiju nakon projekcije filma. Panel-diskusija će staviti fokus na temu „Navigating expectations: The Road to Understanding Discrimination and Cultural Differences“, a moderator panela je Robert Zuber, novinar i reditelj.



- Nikada nije lako snajkama iako nemali broj snajki imaju divan odnos sa svojim svekrvama i njihovim porodicama. No katkada se dogodi da ljubav dvoje ljudi dovede do spajanja porodica različitih kultura i običaja, a onda stvari kao što su tolerancija, međusobno uvažavanje ili pak strpljenje postaju vrijednosti od iznimne važnosti za takav bračni par. Tako i u ovom sjajnom dokumentarnom filmu rediteljice Tee Vidović Dalipi, u kojem je ona i glavna protagonistica, uz supruga Mirsada i njihovu kćerku Fridu, gledamo taj, kako sama autorica kaže, "pokušaj zajedničkog života, razapetog između pritisaka porodice i kompromisa na koje su oboje spremni pristati. Mirazi koje su dobili ekonomski su i kulturalno praktički nespojivi pa je pred njima nezahvalan izazov balansiranja vlastite porodične prtljage, prikvačene kao ostavština prošlih generacija na putu između Hrvatske i Kosova".

Tea i Mirsad

U svemu tome, Tea i Mirsad te njihova kćerka Frida, u nekim trenucima postaju i sami promatrači nespojivih kulturoloških zahtjeva njihovih porodica, u potpunosti suprotstavljenih i nespremnih da pronađu kompromis, formulu za suživot. Unatoč tome, oni su spremni zakloniti svoju intimu, kako bi izbjegli, koliko je moguće, tradicionalne stereotipe ili pak svojevrsni kulturni rasizam. Hoće li uspjeti u tome? Nije sigurno. No ono što je sigurno je to da ni Tea ni Mirsad neće odustati tako lako od svoje male tročlane obitelji - rekao je Robert Zuber.

29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. avgusta 2023. godine.