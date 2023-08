Glumac Slavko Sobin za "Avaz": Došao sam u fazu da mogu birati koje ću uloge igrati

- Samo što, kada je ovako skandalozno, onda one završe u medijima. Ali toga ima svako malo. Film i umjetnost bi trebali biti tu da liječe ljude, osnažuju. Uredu, filmovi treba i da zabave, ne mora sve biti velika snaga. Ali mi imamo tu privilegiju da se bavimo poslom koji može osnažiti ljude. „Samo kad se smijem“ bi trebao osnažiti i žene da progovore, da se ne boje svoj glas pustiti. Trebao bi odgojiti najmlađe generacije, pogotovo muške djece, da poštuju žene, da ne budu nasilnici. Trebao bi možda pokazati koliko je sulud taj sistem gdje okrećemo glavu od nasilja. Ako bi ovaj film to napravio na malom postotku ljudi, mislim da smo mi uspjeli. A treba, nažalost, uvijek raditi na takvim filmovima - istakao je Sobin.

Sobinov raspored u narednom periodu je jasan. Slijedi odmor, a potom snimanje dva velika projekta, a između njih, opet, odmor.

- Složio mi se raspored genijalno. Idem u Englesku snimati jedan film, u 10. i 11. mjesecu. A onda u martu i aprilu idem u Prag snimati drugi. Tako da imam dva projekta za koja znam da su mi kreativno i karijerno zasad dovoljna. Kada se dobro napravi uloga, to onda isprazni čovjeka. Prije nisam mogao, šta god mi se ponudi, šta god mogu odraditi, odradio bih i onda sam stalno letio s jednog mjesta na drugo. A sada se nadam da sam došao u fazu da mogu birati uloge koje ću igrati i da ih radim manje, ali da su važnije, da su to priče koje želim ispričati. Oba ova filma imaju vrlo bitne teme i poruke. Više ne smijem govoriti. Evo, u oba igram stvarne osobe - otkrio je Sobin.

Prošla me narcis faza

- Mislim da je najbitnije ono - u zdravom tijelu zdrav duh. Meni, kao glumcu, moje tijelo je moj alat. Kada sam počeo trenirati, to je bilo da bih izgradio tijelo. Ali sam se u nekom trenutku „navukao“ na to kao na svojevrsnu dnevnu meditaciju. To je za mene vrijeme kad se „ispucam“, fokusiram na to. I, zbilja, to nema veze s mojom fizikom spretnošću, već i sa zdravljem i tim nekim mirom. Nemam više onaj moment da se na Instagramu toliko pokazujem, ta neka narcis faza me prošla, a imao sam baš narcis fazu i sada mi je malo neugodno zbog toga. Pa sada ne pokazujem tijelo toliko. Osim kada obučem odijelo bez košulje, ali to je neka druga poruka - kroz smijeh nam je govorio Sobin o svom fizičkom izgledu.

Sobinova dva psa Buba i Mara često su zvijezde njegovog Instagram profila. Rekao nam je da ih čuvaju njegovi mama i tata te da jedva čeka da se vrati kako bi ih vidio.