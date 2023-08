Mima Karadžić za "Avaz" o vezi s 35 godina mlađom Natašom: Lijepo nam je, o vjenčanju ne razmišljam

Omiljeni crnogorski glumac jedan je od učesnika spektakla „Fashion weekend Jahorina“, koji traje do 20 avgusta.

Mada je razlika među njima 35 godina, glumac za „Avaz“ ističe da to ne igra nikakvu ulogu.

Ljudi kad se nađu, ne nađu se po godinama, nego po nekom drugom senzibilitetu

- To ništa ne znači. Ljudi kad se nađu, ne nađu se po godinama, nego po nekom drugom senzibilitetu. To je suština. Ako je nekome lijepo s nekim što bi to kvario zbog godina - kazao je Karadžić za „Avaz".

O vjenčanju, govori nam, za sada ne razmišlja.

- Lijepo nam je i to je to - dodaje Mima.