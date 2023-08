Emir Hadžihafizbegović za "Avaz": Skinuli su me, a ja napravio najveći posao u karijeri

- To je jedna nova estetika i visoko podignuti standardi u svim segmentima tog televizijskog formata. Sjajan scenaristički predložak, režija, glumci, tehnička ekipa... Igram čovjeka koji se nikada ne predaje, nogometnog menadžera Mirka Stošića. Za njega nema bezizlazne situacije. Porijeklom je iz Bosne, a odrastao je u Dalmaciji. Serija je jako potentna i ponudit će gledaocima beskrajno zanimljivu priču – kaže Hadžihafizbegović.

On je ovom prilikom progovorio i o onome što se prije nekoliko mjeseci dešavalo, kada je smijenjen s mjesta direktora Kamernog tetra 55 u Sarajevu.

Stvari se poslože

Govori nam kako ga je u 61. godini stigao najveći posao u karijeri.

- Eto, kako se na kraju, kad je riječ o mom angažmanu, stvari poslože. Da me opskurna politika u Sarajevskom kantonu s lažnim diplomama nije kvarno i nezakonito skinula s mjesta direktora Kamernog teatra 55, nikad ne bih prihvatio ovakav angažman, jer ne bih imao vremena. Ovako ti "jadnici“ počastiše me velikim poslom u inozemstvu. To ti je ona: „Ako hoćeš da nasmiješ Boga, iznesi mu svoje planove" – ističe glumački bard.

„Svemu dođe kraj“

Pred Hadžihafizbegovićem su i veliki filmski projekti

Nazimu snima film Rajka Grlića „Svemu dođe kraj“, a uskoro izlazi igrani film Ivone Juke u kome igra glavnu ulogu.

Film se zove "Stranci u noći".