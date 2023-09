Ko je rediteljica bh. filma kandidiranog za Oskara

Bosanskohercegovački kandidat u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film za nagradu Oscar Američke akademije (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) je film "Ekskurzija" rediteljice Une Gunjak.

Kratki film "Kokoška"

Una Gunjak rođena je i odrasla u Sarajevu. Studirala je u Italiji a zatim u Velikoj Britaniji, gdje je magistrirala filmsku montažu na National Film i TV School (Nacionalnoj školi za film i televiziju), nakon čega je radila primarno kao montažer drama i dokumentaraca, s vremena na vrijeme režirajuci reklame.

Njen kratki film "Kokoška" je pored Srca Sarajeva, osvojio Nagradu Evropske Filmske Akademije za najbolji kratki film, nakon što je premijerno prikazan u okviru programa Sedmica Kritike Cannes Film Festivala 2014, te na brojnim svjetskim festivalima, uključujući Sundance Film Festival te New Films New Directors, u New Yorku.

Nagrade Evropske filmske akademije

