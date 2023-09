Džordž Martin otkrio koju epizodu serije "Igra prijestolja" smatra najboljom

Američki pisac, scenarist i producent Džordž R.R. Martin (George R.R. Martin) je u nedavnoj objavi na svom blogu naveo koju završnu epizodu smatra najboljom u historiji televizije.

Autor serijala "Pjesma leda i vatre" je napisao objavu nakon što je pročitao članak magazina "Vanity Fair", koji je jednu epizodu "Igre prijestolja" svrstao na spisak 25 savršenih epizoda u posljednjih 25 godina.

Epizoda "Blackwater"

Riječ je o epizodi "Blackwater", posljednjoj epizodi druge sezone popularne serije. Epizoda, čiji scenarij je napisao Martin, fokusirala se na lik Stanisa Barationa (Stannisa Baratheona) i njegov pokušaj osvajanja Kraljevog grudobrana.

- Nikada nisam tvrdio da sam savršen... ali ako dobri ljudi iz "Vanity Faira" to tvrde, ko sam ja da se protivim - napisao je autor na svojoj stranici bloga.

- Naravno, ne govore oni da sam ja savršen. Pričaju o "Blackwateru", jednoj od epizoda koje sam napisao za Igru prijestolja.

Sam autor je otkrio da mu je "Blackwater" najdraža epizoda koju je napisao za Igru prijestolja, a rekao je i da se slaže s ostatkom popisa "Vanity Faira". No, tom popisu bi dodao i posljednju epizodu HBO-ove serije "Six Feet Under". "Six Feet Under" se prikazivao od 2001. do 2005. godine, a radnja serije prati porodicu Fišer (Fisher) koja vodi pogrebno poduzeće.