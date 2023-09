Arnold Švarceneger otkrio: Mogao sam umrijeti zbog greške doktora

- Sjećam se kad sam imao treću operaciju na otvorenom srcu. To je bilo prije samo nekoliko godina, neposredno prije nego smo počeli sa snimanjem filma „Terminator 6“. Stvarno sam se izbezumio. Probudio sam se i odjednom su se ispred mene našli doktori, govoreći: „Tako nam je žao, ali nije bilo onako kako smo planirali“ - prisjetio se glumac.

Dodao je kako je to trebao biti jednostavan zahvat, no sve se zakompliciralo kada su mu doktori greškom probušili zid srca te je došlo do unutrašnjeg krvarenja. Zbog toga su doktori legendarnom glumcu morali otvoriti prsni koš, kako bi mu spasili život.

- Pitao sam se kako da se izvučem iz svega. U filmu sam trebao trčati, snimati scene borbe, dizati razne predmete... No, prvo sam morao izaći iz bolnice. Pomogli su mi prijatelji koji su me motivirali - dodao je glumac čiji je oporavak napredovao polako - od 10 koraka dnevno do svakodnevnih šetnji po bolnici.