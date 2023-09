Novinar Zvonko Komšić govorio za "Avaz": Mijenja li zanimanje

- Fantastična, ali doista. Bio je to prvi put da sudjelujem na snimanju i da sam fizički prisutan na jednom "setu" te moram priznati kako sam bio oduševljen kompletnom ekipom. Takav nivo profesionalnosti rijetko gdje kod nas možete vidjeti. Od samih kreatora i showrunner serije, sjajnih Jasmile Žbanić i Damira Ibrahimovića, režisera Nermina Hamzagića i Alena Drljevića, već spomenutih glumaca Selme i Emira, kostimografa, snimatelja, kompletne ekipe... Svi su bili susretljivi, spremni pružiti pomoć, dati savjet i sugestiju kako bi se posao obavio najbolje. Ako je suditi po mom iskustvu sa seta, mislim da će serija biti pun pogodak.

- Sasvim slučajno i neočekivano. Naime, čelnim ljudima producentske kuće "Deblokada" preporučio me moj kolega iz redakcije Danko Delibašić. Dobio sam poziv da sudjelujem u jednoj "sceni" u kojoj "kadar" dijelim s doajenima bh. glumišta Selmom Alispahić i Emirom Hadžihafizbegovićem, te brojnim statistima. Nije bilo mnogo vremena za razmišljanje, odmah sam pristao i prihvatio poziv. Zapravo se sve odvijalo brzo, praktički u dva dana smo se sve dogovorili, dobio sam i naučio tekst, te je obavljeno snimanje. Bilo je to još nekada u oktobru ili novembru prošle godine.

- Ne, ne.. nema promjene zanimanja! Ostajem i dalje ono za što sam i školovan tj. novinar, a u pomenutoj seriji je to upravo i moj lik, odnosno moja mala uloga. Igram lik reportera koji izvještava s prosvjeda. Riječ je o samo o jednom kratkom "izletu" u glumačke vode, odnosno jednom sjajnom iskustvu, koje ću dugo pamtiti po lijepom.

Da li mijenjate zanimanje s obzirom na to da glumite u novoj seriji Jasmile Žbanić „Znam kako dišeš“?

On u intervjuu za „Dnevni avaz“ otkriva kako je došlo do saradnje s bh. rediteljicom, ali i otkriva šta su pripremili za novu sezonu „Jutra za sve na BHRT.

Stiže jesen, a to za TV gledaoce znači noviteti u programu. Šta ste Vi pripremili za svoje gledaoce?

- Tako je! Iza nas je dugo i toplo ljeto, koje je bilo i radno, ali smo svakako iskoristili i vrijeme da napunimo baterije. Sada je pred nama jesen i nova TV sezona. Pripreme već uveliko traju, neke novine ne bih otkrivao još, a start "Jutra za sve", Jutarnjeg programa BHRT-a planiran je za 18. septembar. U prošloj sezoni cijeli tim, na čelu s urednicom Lejlom Zvizdić te mojim kolegama u redakciji napravili smo veliki "pomak" i bez lažne skromnosti, mislim da smo u ovom trenutku najjača karika BHRT-a. Biti aktualan, objektivan, dinamičan, reagirati u pravom trenutku, pokrivati teme i događaje iz skoro svakog kutka zemlje, a uz to imati i ekskluzivne goste koje su prenosili i citirali domaći i regionalni mediji, nije mala stvar. Svakako da još ima mjesta za napredak, ali neke stvari ovise i od samog menadžmenta kuće i od stanja u Javnom servisu BiH.

Vi ste i ambasador trke „Race for the cure“. Koliko Vam to znači ?

- Tako je, ovo će biti četvrta godina kako sam jedan od ambasadora ove hvalevrijedne humanitarne akcije i trke, i svaki put se obradujem pozivu i rado se odazovem. Ove godine sam se kolebao i razmišljao da li da napravim pauzu i "preskočim" ovogodišnju akciju, ali sam shvatio da bi to bilo šteta. "Race for the cure" ima isključivo jedan human cilj, pomoći ženama koje su, nažalost, oboljele od karcinoma dojke. Mnoge majke, bake, djevojke, supruge, sestre i danas vode bitku i bore se kao lavice, a mnoge od njih nemaju finansijska sredstva ni za preglede ni za liječenje. Jedan pregled i rano dijagnosticiranje raka dojke, može biti ključno. Akcija je već počela, te koristim priliku da i ove godine pozovem sve građane BiH , da svojim skromnim doprinosom se uključe i pomognu.

Šta je Vaš profesionalni san?

- Neke sam već ostvario, a neki tek dolaze... Do sada je nekako sve išlo svojim tijekom, i ne bih ništa mijenjao. Prošao sam razne redakcije, termine emitiranja, formate, učio, stasao, rastao u profesionalnom smislu i lijepo mi je tu gdje sam trenutno. Vidjet ćemo što život nosi.

Otkrijte nam koja je Vaša najdraža TV emisija.

- To su uglavnom infotainment sadržaji, dakle oni koji informiraju, educiraju i zabavljaju. Volim gledati jutarnje programe naših susjeda, ali i svjetskih tv kuća, "ukrasti" neku ideju od njih i primijeniti je u svom radu ... Rado gledam i "RTL Direkt", a posljednjih nekoliko mjeseci ne propuštam ni emisiju "Jedan dobar dan" na RTS-u, koju uređuje i vodi meni jedno od najdražih TV lica Dragana Kosjerina.