Na petak 13. izlazi novi horor s Amber Herd

Uoči Noći vještica filmofili će doći na svoje jer izlazi hrpa novih horora, a među njima je i "In The Fire". Film izlazi u oktobru, na petak 13., a glavnu ulogu ima Amber Herd (Amber Heard).

"In The Fire" je prvi horor film reditelja Konora Alina (Conora Allyna), čiji je najpoznatiji film do sada neo-vestern drama iz 2021. godine "No Man’s Land". Osim bivše supruge Džonija Depa (Johnnyja Deppa), uloge imaju Lorenco Mekgovern (Lorenzo McGovern) Zaini, Sofi (Sophie) Amber, Luka Kalvani (Luca Calvani) i drugi.