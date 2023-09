Plavokosa ljepotica otkrila: Ljudi su zgroženi mojim ponašanjem

Glumica Riz Viterspun (Reese Witherspoon) otkrila je da ima jednu naviku koja često zgraža njezine prijatelje i članove porodice. Tokom svog govora na INBOUND-u 2023. priznala je da svaki put kad vidi nekog insekta ili nešto gadljivo, ima potrebu to dotaknuti.

- To ljude izluđuje. Imam morbidnu fascinaciju bubama. To zgraža ljude. Čudno je i odvratno, znam. Ne mogu prestati, to je kao opsesija - priznala je plavokosa glumica objasnivši da je uzrok njezine čudne navike nedostatak prijatelja i previše druženja sa starijim bratom Džonom (John).