Oglasio se HRT-ov reporter iz Izraela koji je ismijan na društvenim mrežama

Izvještavanje HRT-ovog Petra Vlahova iz Izraela jučer je izazvalo brojne reakcije u javnosti. Tamara Vudrag s HRT-a komentirala je snimku Vlahova na kojoj je izvještavao iz Izraela u pozi nekoga po kome padaju bombe, dok je na glavi imao zeleni šljem i nije nosio pancirku, a pored njega, činilo se dosta opušteno, stajale su dvije žene u blizini automobila i tipkale na mobitele.

- Ja sam Dalmatinac i kao takav volim se našaliti, pa i na vlastiti račun. Svi koji me znaju to će i potvrditi, ali sad mi stvarno nije do smijeha. Jer, ovdje u Izraelu bjesni grozni rat i stvarno mislim da bismo svi zajedno, pogotovo mi koji smo takvu strahotu preživjeli i na našim prostorima, trebali imati više sućuti prema žrtvama, prema ubijenima i ranjenima, ljudima koji su preko noći morali napustiti svoje domove. Mislim da je u takvoj situaciji neukusno sprdati se na račun ekipe koja izvještava s ratišta, tim više što je fotografija koja je zaživjela na društvenim mrežama u nas izrezana iz kompletnog televizijskog izvještaja i doista ne pokazuje stvarno stanje stvari - rekao je Vlahov za "Jutranji list".