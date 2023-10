Sjećate li se Marije: Bježala je iz logora praveći se da je gluhonijema Njemica

- U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Pitao me želim li raditi i da ima jednu veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena serija „Marija“, u kojoj sam glumila istoimeni lik iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpisala sam i vratila sve dugove.

To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Nakon toga više ni pola dinara u životu nisam posudila. Ne bih posudila ni da umirem - ispričala je svojevremeno Mira Banjac.

Ona danas ima 93 godine i još se bavi glumom.