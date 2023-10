Hrvatska glumica ključem izgrebala Opela: "Mislila sam da pripada mom bivšem mužu"

Hrvatska glumica I.M. nedavno je osuđena na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca s godinu dana kušnje jer je jednoj gospođi ključem izgrebala auto na parkingu.

Šta je rekla na sudu

Glumica je na sudu rekla da je auto oštetila jer je mislila da pripada njenom sada bivšem suprugu.

- Nisam planirala izgrebati auto. Ne znam što mi je u tom trenutku došlo. U afektu sam uzela ključ svog vozila i oštetila drugo jer sam mislila da je to auto mog sad već bivšeg supruga.

Naime, tog dana kada sam izašla iz bolnice nakon hospitalizacije, čula sam da je imao aferu s nepoznatom ženom, a on mi se, pak, pohvalio i da je kupio novi auto pa sam otišla do kuće njegove ljubavnice to provjeriti.

Bila sam jako povrijeđena

Vidjela sam novi auto i bila sam jako povrijeđena pa sam uzela ključ i oštetila ga - rekla je u svoju odbranu

Općinski sud ju je zbog oštećenja tuđe stvari osudio na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca uvjetno, piše Jutarnji.