Bivša djevojka Metjua Perija: Postoji mnogo stvari koje mi nisu jasne

Bivša djevojka Metjua Perija (Matthew Perry), Kajti Edvards (Kayti Edwards) otkrila je kako vjeruje da je zvijezda imala recidiv prije smrti i ne prihvaća da se "samo utopio u vlastitom džakuziji". Ona je hodala s glumcem 2006. godine i ostala je bliska s njim čak i nakon što su prekinuli.



Neobične objave

Ona je ukazala na neobične Perijeve objave na društvenim mrežama kao dokaz da je možda ponovno koristio droge.

- Postoji mnogo stvari koje mi nisu jasne. Ne vjerujem da se samo utopio u džakuziju, to mi ne zvuči logično. Poznajem Metjua i znam da se ne bi tek tako utopio. Mislim da je možda uzimao tablete prije. Rekli su da na mjestu događaja nije bilo lijekova protiv bolova, što me ne čudi. Bio je paranoičan i sakrio bi ih sve, tako da nije bilo dokaza - izjavila je za britanski The Sun.

Glumac je u svojim posljednjim objavama potpisivao kao Metmen (Mattman) što je njegovoj bivšoj sumnjivo.

Bila sam s njim kad se drogirao

- Bila sam s njim kad se drogirao, iako se nisam drogirala s njim. Kad god bih mu rekla da bi možda trebao malo smanjiti s drogom, rekao bi: "Ne, ja sam Metman.'"

Dodala je da je zvijezda često bila opsjednuta vodom kad je napušena.

- Jednom je njegov komšija pronašao Metjua golog bazenu. Morala sam otići tamo i izvući ga iz bazena - tvri ona.