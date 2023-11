Anđelka Prpić: Mislila sam da neću više rađati, ali sam se zaljubila

- Neko ne želi da ima djecu iz nebitno kojih razloga – legitimno, initmno. To nije ni manje empatična ni manje dobra osoba ni manje vrijedna pažnje ili poštovanja od nekog ko ima petero djece. Lijepo je, ali je isto tako lijepo ako ta djeca dobijaju adekvatnu ljubav, pažnju i sve što je potrebno - kazala je Anđelka.

View this post on Instagram

Također je rekla kako je mislila da više neće rađati, a onda se ponovo zaljubila.

- Onda sam više bila ‘na ti’ sa svojim željama i svojim neželjama. Znači, to neću, to ne želim. Nisam radila stvari jer bi trebalo i jer moram, nego jer hoću i želim. Shodno tome sam vjerovatno i kvalitetnije uživala u tom cijelom procesu - navela je.

Anđelka i njen suprug Marko Žugić su u maju ove godine dobili djevojčicu Černu. Iz prošlog braka ima sina Jakšu.

Njena ljubavna veza s Markom privukla je mnogo pažnje s obzirom na to da je on bio najbolji prijatelj njenog bivšeg muža Darija Prpića. No, glumica se na negativne komentare ne osvrće.