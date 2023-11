Aleksa Balašević, sin nikad prežaljenog panonskog mornara, iskreno za „Avaz“: Kao svakom pravom Balaševiću, Sarajevo je najljepše

Gost naše lijepe Bosne i Hercegovine prošle sedmice bio je Aleksa Balašević, sin nikad prežaljenog Đorđa Balaševića, čovjeka koji je mnoge zaljubio u muziku, pjesme, ljubav, život, pa i u tugu.



Jedan je od najcitiranijih kantautora i pisaca s ovih prostora. A sada njegovim umjetničkim stopama korača Aleksa. Doduše, nisu muzičke već filmske.

Snimanja u BiH

Govorio je za „Dnevni avaz“ o svom ostvarenju „Megdan“ za koji potpisuje produkciju i koji će u aprilu ili maju ugledati svjetlost dana, a u kojem igraju i bh. glumci Enis Bešlagić i Alija Aljović. U „Megdanu“ postoji i uloga iz čuvene Balaševe pjesme „Čovek sa mesecom u očima“, a i legendarni panonski mornar od početka je učestvovao u sinovom projektu.

- Lijepo je u BiH, u Sarajevu. Bili smo kod predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića na jednom stvarno lijepom prijemu i dobrodošlici. Ipak je Sarajevo metropola, pa smo pričali o nekim budućim i sadašnjim stvarima. Vidio sam se s prijateljima Sašom Magazinovićem i Nerminom Bašovićem, a onda s direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marjanovićem. Lijepo smo pričali o budućim projektima. Kao svaki pravi Balašević - uvijek je u BiH, u Sarajevu najljepše – rekao nam je Aleksa.

Otkrio nam je da će ostvarenje biti dio idućeg SFF-a, ali da, nažalost, neće tu biti premijera.

- Premijerno će biti prikazan u aprilu ili maju na nekom mediteranskom festivalu, najvjerovatnije i u Alžiru, možda će biti i u Italiji, nakon toga idemo Zagreb, Beograd, Sofija, Atina, Bukurešt, naravno Sarajevo, Ljubljana, pa u manje gradove poput Splita, Zenice, Banje Luke, Novog Sada... Ali svakako se vidimo, vrlo rado. Veliki sam fan SFF-a odmalena. Planiramo da snimamo u BiH, i to vjerovatno na prostorima oko Une, Bihaća i slično. Isto povodom neke Đoletove pjesme, u budućnosti – otkrio nam je Balašević.

Film je, kaže, u završnoj fazi produkcije, završava se ton.

- Očekujemo najkasnije do 1. januara da bude gotov. Svi su oduševljeni filmom. Enis Bešlagić je, što bi se reklo, u filmu glavni. Ova njegova uloga stvarno mislim da će ostati vječna - istakao je Balašević.

Osvrnuo se na svog oca Đorđa Balaševića, kojeg je Sarajevo posebno voljelo, a ta ljubav bila je obostrana.

- Što se tiče njega i Sarajeva, to je poseban grad. On je zahvaljujući Sarajevu postao ambasador Ujedinjenih nacija. Uvijek je govorio: „Ja sam, nasreću, postao ambasador UN-a, ali je razlog što sam postao, nažalost, bio najgori.“ Zahvaljujući naravno njegovom koncertu u Sarajevu 1997. godine i posvećenosti BiH i, najprije da kažem, njegovoj posvećenosti čovječanstvu. On što se tiče filma je radio sa mnom na njemu. U filmu je, kao što znate, lik iz pjesme „Čovek s mesecom u očima“, to je pjesma koja je posvećena svim srušenim gradovima. Radili smo zajedno na tome – kazao nam je Aleksa Balašević.

Najbolja poruka

Emotivno nam je rekao i da je posljednji put u Sarajevu bio dvije sedmice prije Balaševe smrti, Đoletove, kako ga on naziva.

- Vratio sam se kući i pričali smo o tome, prolazio sam preko Romanije, gdje je on pričao kako je putovao, kako se nekad moglo spavati, kako dugo nije bio... Poslije dvije nedjelje on je otišao među zvijezde, gdje mu je i bilo mjesto, naravno, on je, kako ja volim da kažem, Božiji ambasador. Tako da mislim da bi on sada zaista bio oduševljen kako su svi glumci izveli svoje uloge, bio bi oduševljen što u filmu nema kriminala, nema droge, film je s najboljom političkom porukom gdje uticajni Albanac pomaže Srbinu da ode preko – iskren je bio Balašević.

Kraj ovog razgovora zaključio je riječima:

- Dug svakog Balaševića je da nešto svoje prezentuje u Sarajevu, posebno nešto što je zdravo. A svakako kao glavni grad susjedne države je na redu za „Megdan“.