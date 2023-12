Izudin Bajrović veoma otvoreno za “Dnevni avaz”: Gdje su nova imena, novi autori?

Od Oskara koji je Danis Tanović osvojio za film “Ničija zemlja” na ovamo, bh. filmovi nastavili su niz osvajanja prestižnih nagrada na brojnim svjetskim festivalima.



Da li smo tu činjenicu iskoristili da značajnije razvijemo filmsku produkciju, ali i kompletnu kulturnu scenu, kako se odnosimo prema umjetnosti i umjetnicima, hoćemo li postati uspješnije društvo ukoliko počnemo da živimo kulturu, neke su od tema o kojima je govorio jedan od naših najistaknutijih živućih umjetnika.

Glumac Izudin Bajrović u intervjuu za “Dnevni avaz” dao je neke izuzetno zanimljive stavove, kada je u pitanju stanje u našoj kulturi.

Disciplina i profesionalizam

Glumili ste u turskom historijskom spektaklu „Ataturk“, koji je nedavno imao premijeru. Kakvo je bilo to iskustvo?

- Da. Bio sam kratko na snimanju te serije/filma, jedan dan. Ali, mogao sam zaključiti da se radi o vrhunskoj produkciji. Ono što me je impresioniralo je bila disciplina i profesionalizam na setu, ni jedne suvišne, ni nepotrebne riječi. Svi samo rade svoj dio posla i rade to perfektno. Očigledno je da je Turska uspostavila visoke standarde u svojoj filmskoj industriji i to se i vidi ako imamo u vidu rezultate koje oni postižu u smislu gledanosti njihovih serija. Naime, „Ataturk“ je rađen kao serija od pet epizoda.

Da li je film i u kojoj mjeri pokretačka snaga bh. kulture i umjetnosti?

- Film jeste možda najeksponiraniji segment bh. kulturne scene, baš kroz nagrade koje su naši filmovi pobrali na svjetskim festivalima, kroz par autora koji su se uspostavili u širem kontekstu, ali kod nas je film, još uvijek, samo incident.

Snima se premalo filmova i ako njih uzmemo kao parametar bh. kulture mogli bismo doći do zaključka da je bh. kultura sporadična i bez kontinuiteta. Međutim, kulturni život u nas se dešava konstantno i na dnevnoj osnovi, ali možda on nije dovoljno zanimljiv medijima i široj javnosti, pošto iza njega (ili ispred njega) ne stoje veliki naslovi.