Alen Muratović, zvijezda "Princa iz Eleja“, uoči premijere serije, za "Avaz": Brinemo se o duši Sarajeva

- Znali smo u kojem pravcu se to radi, ali da će to do te mjere otići u neki trash, kvalitetni trash, nisam znao. Šok je. Svaki put kao misliš, hajde, vidio si već više puta, ali stalno imaš potrebu da neki detalj novi otkriješ. U jednom trenutku sam mislio hoće li to ljudi shvatiti šta smo htjeli s tim, ne znaš nikad. Međutim, reakcije dolaze svakodnevno i vidiš da su svi shvatili, da su se smijali. Vodili smo računa o tome da imamo taj stereotip kako se to zavodi publika, okret, obrve, prijetiš prstom, skidaš se... I dobili smo taj miks i nadam se da je smiješno – kazao je Muratović.

Radnja se dešava u Sarajevu, a mišljenje mnogih je da serija odiše tim poznatim sarajevskim duhom i dušom.

- Duša Sarajeva je izblijedila, ali još je tu. Stvarno jeste. Mislim da baš umjetnički dio Sarajeva radi dobro i dosta da nas očuva i spasi. Znamo šta je neka main kultura, šta se stavlja u prvi plan. Mislim da su to potpuno pogrešna usmjerenja, ali ostalo je duše, brinemo se o njoj i pazimo. Neće to nikad nestati, zato jeste to specifično. Taj humor nas i jeste uvijek stavljao na pijedestal u regionu. Kad god se pojavite negdje u društvu, kad progovorimo, drugima je odmah :“Aha, hajde, daj mi nešto“. Jednostavno vole nas i to je dobro – iskren je Muratović.

Bez patnje

Na naše pitanje je li Miki razočaran što ga niko ne prepoznaje, Muratović odgovara:

- Vrlo je lakovjeran. Upadne u neki problem, već sljedeći minut neko mu nešto slaže ili ga obmane, a on to povjeruje. Onako je vrlo naivan čovjek i lakovjeran zbog čega brzo i prevazilazi loše momente i vjeruje. Bespoštedno vjeruje da će uspjeti, ali njemu je dobro, uživa i pliva u tome svemu. Nema tu nikakve patnje, nema on vremena za to. Zaista misli da će jedan dan imati koncert i na Koševu i na Vembliju, samo čeka kada će to da bude.

Kada je u pitanju sam proces snimanja, Muratović je rekao da im okolnosti nisu išle na ruku u smislu zime.

- Sada ulazimo u snimanje druge sezone i opet je hladno. Dakle, nije idealno. Ali kada vam se nešto dopada i kada uživate, nije vam teško. Najbitnije je da uživate i jedva čekate da stanete ispred kamera i snimate novu scenu uz sve te stvari koje su zahtjevne i teške, ali negdje se u našem poslu i treniramo za to – zaključio je Muratović.

Surove okolnosti

- Floskule su to, koga zanima šta se iza kamera dešava, hoću da gledam i vidim šta je. Ali mislim da zato što smo lijepo i pozitivno radili i dobili neki proizvod koji će, nadam se, doprijeti do ljudi, da će ga razumjeti i željeti da gledaju. Da je bilo naporno, jeste, jer su uslovi i okolnosti snimanja onako surovi. Mjesec ste zatvoreni u studiju od jutra do mraka, dođete kući i morate se pripremati za sljedeći dan. Tu nema prostora za nešto drugo – iskren je Muratović.

Ne smijem ništa još reći o drugoj sezoni, osim da Miki ide tim putem, još je žešći i luđi u naumima i vjeri da je on zaista zvijezda. Ne posustaje, a to neposustajanje i vjera ga dovode u neke nadrealno komične situacije, otkriva nam Muratović.