Voditeljica Antonija Blaće za "Avaz“ o karijeri i predrasudama: S godinama mogu samo ponuditi više

Voditeljica Antonija Blaće (44), koju su gledaoci mogli pratiti u RTL šou „Superstar“, zaljubljena je u program uživo što joj predstavlja poseban izazov.

I sama je ponikla u šouu „Big Brother“ kao učesnica što joj je otvorilo vrata karijere voditeljice.

Antonija se za „Dnevni avaz“ prisjetila početaka, pričala o televiziji, izazovima te koji format najviše voli raditi.

Moj dom

Za početak kako ste se osjećali kao dio posade "Superstar" ?

- A kako, kao doma. Emisija uživo je moj dom, to je moj studio i svi su dobrodošli.

Veoma ste iskusni kad je riječ o takvoj vrsti takmičenja, da li Vas kandidati pitaju za savjet iza pozornice?

- Ma to su vam tako pametni dobri i vrijedni mladi ljudi da njima savjeta puno ni ne treba. Svjesni su sebe, gdje su, najviše što im mogu ponuditi je podrška i mislim da im je ona najvažnija. Za muzičke savjete ipak je tu bio žiri.

S kojim članom žirija ste najbolje rezonirali?

- Ma dobar je taj naš žiri svako na svoj način, lako se ja uskladim sa svim vrstama karaktera.

Niste se umorili od televizije, inače koliko ona troši čovjeka?

- Nikada se neću umoriti od televizije. Obožavam voditi uživo, sudjelovati u stvaranju projekta, mislim da s godinama mogu samo ponuditi više. Emisije uživo su moja strast, ljubav i specijalnost. Ponekad je zbilja iscrpljujuće, nekad satima ne mogu zaspati nakon šoua, ne koristim ni kartice ni teleprompter, sve iz glave, sati su mi poslije potrebni da se umirim, ali tamo sam živa i prisutna i podnosim tu cijenu bez problema, nikad se ne bih požalila niti mislim da gledatelji trebaju znati sto mi proživljavamo iza kamere.

Posebni ljudi

I sami ste krenuli kao učesnica šoua „Big Brother“, možete li reći da Vam je angažman na televiziji bio sudbina?

- Vjerujte mi da nekad mislim da smo se moj posao i ja morali pronaći, nikad ne bih samostalno išla za tom karijerom jer nisam ni bila svjesna da bih to mogla ili znala. Mislila sam da je to rezervirano za neke druge posebne ljude. Tako da da, ispada neka sudbina.

Vodili ste brojne formate, koji Vam je ostao u posebnom sjećanju?

- Koji god sam radila uživo, jednostavno volim tu formu, tu se najbolje osjećam, regionalni „X Factor“ mi je bio jedan od najluđih projekata, finale u areni pred 20.000 ljudi. Džejms Arthur (James) pjevao je u našoj emisiji, to se ne zaboravlja. No, bez obzira na sve to, „Big Brother“ je voditeljski uvjerljivo najteži projekt. Što god ko mislio o tome. To su dva i pol, tri sata u kojima nikad ne znate što se može dogoditi. Koncentracija na 200 posto. Tu je i „Hrvatska traži zvijezdu“, „Superstar“, pa „Masked Singer“, to su moji formati. Obožavam i svoj mali dnevni game šou „Dođi, pogodi, osvoji“.

Ljepota iznad pameti

Koliko je važno da voditeljice zabavnih emisija budu vrsni profesionalci a ne samo lijepe?

- Pa da vam budem iskrena, znam da se uvijek u medijima provlači ta priča „ljepota iznad pameti“.

- Kao prvo mislim da to nije istina, nije u redu insinuacija da lijepe cure nisu istovremeno i pametne. Drugo, ja stvarno nisam primijetila da se na televiziji forsira isključivo ljepota. Ključna riječ isključivo. Nisam nikad vidjela neku kao ljepoticu, a da ne zna pritom sastaviti rečenicu na televiziji. Ne želim reći da mi koje smo voditeljice tih velikih projekata nismo lijepe, šarmantne ili što već, ali nijedna od nas nije manekenka po zanimanju. To su sve snažne, inteligentne žene, predivna svaka na svoj način – rekla nam je Blaće.

Kad radite s profesionalcima, sve samo teče i treba na ekranu izgledati lagano.