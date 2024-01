Direktor NPS-a Dino Mustafić za "Avaz": Umjetnost je važan branik otpora

Kazao nam je da je to priča o identitetu, porodici, ocu i sinu u dva različita vremena.

- Duže vrijeme želim da postavim novi tekst Almira Imširovića „Jedan je Muhamed Ali“ i ovo će biti praizvedba tog teksta koji je napisan još 2017. godine. Sve kockice su se posložile da to postavimo u NPS-u, u kojem je i najveći dio Imširevićevih tekstova izveden upravo kao praizvedba - rekao je Mustafić u razgovoru za „Avaz“.

Premijera je zakazana za 27. januar, a Mustafić je poručio da će svi koji dođu shvatiti da je ovaj naslov više od same metafore.

- Upravo je dramaturgija predstave takva da se preciznim spisateljskim udarcem publika dovede u stanje emotivnog „knockdowna“. Želimo da se tom predstavom može izbrojati do deset i vratiti u arenu u kojoj u globalnom svijetu sve manje ima časti, viteštva i atletizma, a, nažalost, sve više manipulacije, fake newsa i nečasnosti, kao da je vrijeme onih velikih i malih heroja, poznatih i anonimnih, iščezlo - kazao nam je Mustafić.

Način života

Nedavno je završio sa snimanjem filma „Paviljon“, a, osim obavljanja funkcije direktora NPS-a, bavi se rediteljskim poslom i u zemljama regiona. Na naše pitanje kako nađe vremena za sve, Mustafić je odgovorio:

- Moji saradnici znaju da vjerujem u pozorište kao timski rad i s ponosom ističem da ovo nije nikada samo zasluga jednog čovjeka, nego tima koji kreira i producira cjelokupni repertoar i život NPS-a. S druge strane, svi znaju da sam ja radoholičar, da mnogo vremena provodim u pozorištu i oko pozorišta, da me nikada ne napuštaju radna energija i elan. Rekao bih da još imam i dovoljno strasti i entuzijazma, da mi nikada nije teško otići i po nekoliko stotina kilometara da bih vidio predstavu, da uvijek nađem vremena da pogledam dobar film i pročitam knjigu. To je način mog života još od završetka Akademije. To je, naprosto, kao neka umjetnička infuzija, vrsta mog kisika, vitamina i hrane na osnovu koje se krećem i živim cijeli svoj život.

O tome koliko umjetnici trebaju i moraju govoriti o svakodnevnim problemima i izazovima običnog čovjeka, Mustafić je naglasio da je njihov posao izložen sudu i kritici javnosti, što znači da je i vidljiv.

- Uvijek je tu težnja ka traganju za istinom i smislom života. Želim da vjerujem kako ćemo uspjeti opstati u otporu komercijalnim i konzumerističkim atacima na umjetnost i da ćemo naći vrijeme i novac da bismo sačuvali kulturno-historijsko naslijeđe koje imamo i kojim smo bogati, ali da bismo kreirali nova, jer sve suprotno bilo bi siromašenje i duha, pristajanje na jedan trend prostakluka i primitivizma koji toksinira javni prostor. Zato su kultura i umjetnost važan branik otpora onome što bi značilo otupljivanje emocija i intelekta - zaključio je Mustafić.

Pregršt naslova

U prva tri mjeseca 2024., osim predstave „Jedan je Muhamed Ali“, planirane su i premijere baleta „Bolero“ i džez-opere „Blue Monday“. Mustafić nam je otkrio da već od decembra nastavljaju s dramskim naslovima u komičnijem prosedeu, kao što je „Seljačka opera“, a bit će i rađena klovnovska postavka velikog klasika „Romeo i Julija“.

- U julu opet kreće specijalni program „Kultura na ulice“. Siguran sam da će u ovoj umjetničkoj sezoni publika imati zaista pregršt novih i zanimljivih dramskih, opernih i baletnih naslova - naglasio je Mustafić.

Paviljon je u fazi postprodukcijske obrade, bit će u distribuciji, kinomrežama i festivalima, nadam se, već polovinom ove godine, rekao je Mustafić.