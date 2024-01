Slavni glumac sedmicama od supruge skrivao da ima tumor: „Nisam mogao, bila je u 9. mjesecu trudnoće“

Glumac Mark Rafalo (Ruffalo) trebao se suočiti s jednim od najsretnijih trenutaka u svom životu 2001. godine. Naime, on i njegova supruga Sanrajs Kojgni (Sunrise Coigney) očekivali su svoje prvo dijete. No, onda mu se život okrenuo naglavačke kada je jedne noći sanjao da ima tumor, otkrio je u podcastu SmartLess, koji vode Džejson Bejtman (Jason Bateman), Šon Hejes (Sean Hayes) i Vil Arnet (Will Arnett).

Čudan san

- Probudio sam se oko tri noću, nikada prije nisamimao tako čudan san. To uopće nije bio glas, to je bila čista svijest. „Imate tumor na mozgu i morate se odmah nositi s tim“ - prisjetio se Rafalo, koji nije imao drugih simptoma osim infekcije uha, ali je odlučio otići ljekaru.

- Znao sam da je to čisto ludilo, što sam rekao medicinskoj sestri, a ona me utješila: „Naručit ću te za CAT skeniranje i uskoro ćemo ti pokazati koliko si lud.“ Zatim me istog dana nazvala u neurološku ordinaciju, gdje sam čekao dok sam šaputao s ljekarom u susjednoj sobi. Naknadno je ušla poput zombija i rekla: „Imaš masu iza lijevog uha veličine loptice za golf, još ne znamo o čemu se radi, biopsija će to pokazati“ - dodao je.

Tada 33-godišnji Rafalo prvo se sjetio svoje supruge koja ga je čekala kod kuće, i to u devetom mjesecu trudnoće. Na početku glumac nije želio reći svojoj supruzi Sanrajs za biopsiju.

- Imala je sve isplanirano oko rođenja, vježbala je jogu svaki dan, naručili smo hidromasažnu kadu. Bilo je to kao vjenčanje za nju, znaš? Kao svoje krštenje, ako hoćete - prisjetio se vremena prije rođenja prvog djeteta.