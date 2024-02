Slavna glumica Dakota Džonson za “Dnevni avaz”: Otkrijte moćniju verziju sebe

Kako je bilo raditi s Adamom Skotom (Scott), koji igra Bena?

- Tako je zabavno kada počnete da radite s nekim ko zna da improvizira i ima divan smisao za humor. Divno je biti u njegovoj blizini, tako je profesionalan i utemeljen.

Po čemu se Vaš filmski lik razlikuje od Madam Veb u “Marvelovim” stripovima?

- Kada upoznate Madam Veb u ovom filmu… To je priča o njenom porijeklu. Kako je Kesi postala Madam Veb. Tako da počinjemo kada je još mlada žena. Na kraju u stripu ona završava kao starica koja razvija neurodegenerativnu bolest. Ali, s obzirom na to da mi počinjemo mnogo prije, ona je bolničarka, heroj, nezavisna i kompleksna žena.

Drugi univerzumi

Zašto je “Madame Web” jedinstven u žanru filma o superherojima i kakav je osjećaj glumiti u “ženskom” filmu?

- Znate, zaista je uzbudljivo biti dio filma o superherojima koji zapravo nije povezan ni s jednim drugim svijetom. To je novi svijet s novim likovima, a sve je iz ženske perspektive. Samo sam mislila kako je drugačije i da je nešto što bi me zanimalo da vidim. Sviđa mi se što zapravo ne moram da znam ništa o ovim likovima. To je samostalan svijet za sebe. Dakle, svijet “Madame Web” izgleda mnogo drugačije od drugih “Marvelovih” svjetova. I tako je divno raditi s gomilom žena. Jednostavno je veoma “glatko”. Bilo je to sjajno vrijeme i S. J. Klarkson (Clarkson) kao rediteljicom, bila je nevjerovatna.