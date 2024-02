Nova Netflixova serija oduševila gledatelje: Bolja je od istoimenog filma

U glavnim ulogama su Leo Vudal (Woodall) i Ambika Mod, a radi se o romantičnoj drami koja prati živote dvoje ljudi dok putuju svijetom nakon diplomiranja na fakultetu. "One Day" je adaptacija istoimenog romana Davida Nikolsa (Nicholls) iz 2009. godine, u kojem svako poglavlje prati živote dvoje glavnih likova lika na dan 15. juna tokom dva desetljeća.

Serija "One Day" osvojila je gledatelje Netflixa odmah po izlasku, a mnogi su je proglasili boljom od istoimenog filma iz 2011. jer je, kako kažu, vjernija romanu po kojem je snimljena.

Serija počinje na Univerzitetu u Edinburghu 1988. godine, gdje Dekster (Dexter) i Ema (Emma) provode noć zajedno. Nakon što spavaju zajedno provode noć pričajući o tome kako bi im životi mogli biti drugačiji kada oboje napune 40 godina. Njihovo prijateljstvo se produbljuje uz međusobnu privlačnost, bez obzira koliko oboje insistiraju da su samo prijatelji.

"Natjerali su me da povjerujem u ljubav"

Recenzirajući seriju, M.N. Miler (Miller) iz FandomWirea je rekao:

- Ono što će vam se svidjeti kod "One Daya" je to što je hemija između Eme i Deksa zrela i dobro zaslužena, dok većina romantičnih komedija to nema.

Metju Gilbert (Matthew), iz Boston Globea, ustvrdio je:

- Serija je ugodna i laka za gledanje.

U komentarima na društvenim mrežama oni koji su pogledali seriju tvrdili su kako je savršena, smiješna i emotivna, a ponajviše srceparajuća.

- "One Day" je 100 posto vrijedna gledanja, čak i ako niste pročitali knjigu ili niste pogledali film, bili su doista vjerni knjizi, a Ambika Mod i Leo Vudal odradili su jako dobar posao - ustvrdio je jedan korisnik.

- Netflix će platiti za svoje zločine! Natjerali su me da povjerujem u ljubav i onda mi nakon toga iščupali srce. U svakom slučaju, pogledajte "One Day" i postanite emocionalna olupina kakva sam ja nakon završetka posljednje epizode - dodao je drugi.