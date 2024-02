Producentica Amra Hadžihafizbegović-Deović za "Avaz": Uvijek saslušam očeve savjete, ali odluke donosim sama

Od tada pa do danas, pojavio se na mnogim festivalima, od Sarajeva do Los Anđelesa, te pobrao brojne nagrade.

Je li prezime Hadžihafizbegović za Vas olakšica ili teret?

- Mislim da je sve stvar percepcije i ugla gledanja koji neko ima. Nisam nikada na svoje prezime gledala kao na olakšicu ili teret, već kao na vrijednosti koje sam stjecala odrastajući iza vrata na kojima je to prezime bilo ugravirano.

Realnost novog svijeta

Koliko bh. društvo pruža ambijent za bavljenje filmskim biznisom?

- Mislim da je ovo pitanje za jednu dobru šezdesetominutnu emisiju, kakve su prije bile „Piramida“, „Latinica“ ili „60 minuta“ s Bakirom Hadžiomerovićem.

Nedostaje nam tih emisija, koje će javno pokrenuti bitna pitanja, a jedno od njih je definitivno kultura.

Jedan segment bosanskohercegovačkog društva zanemaren je od ne samo onih čija je to nadležnost, kako to kod nas vole reći, nego i od onih koji bi mogli svoj doprinos dati u kreiranju jedne snažne, velike i stabilne bh. kinematografije, ali ne stižu od vlastitih interesa. I to je ono što nas je, prema mom mišljenju, kao društvo i koštalo unazad 30 godina. To što su lični interes i personalni imidž postali bitniji nego ulaganje zajedničkih snaga u stvari koje su veće od nas samih.

Ali dobro, to je realnost novoga svijeta i s tim se valja nositi dostojanstveno i u skladu s vlastitim vrijednostima i načelima, pa dokle ko dogura.