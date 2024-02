Silvester Stalone htio bi da ga ovaj glumac zamijeni u popularnoj akcijskoj franšizi

Silvester Stalone (Sylvester Stallone) gostovao je prije tri dana u emisiji The Tonight Show, gdje je otkrio kojem bi glumcu dao svoj blagoslov za ulogu Ramba, piše Variety.

Stalone je glumio vijetnamskog veterana i bivšeg člana zelenih beretki u pet filmova akcijske franšize. Prvi film Rambo (poznat i kao First Blood) izašao je 1982. godine, a posljednji Rambo: Last Blood prikazuje se od 2019. Poznati glumac izjavio je kako bi u budućnosti volio vidjeti Rajana Goslinga (Ryana) u ulozi Ramba.

Čista suprotnost

- Upoznao sam Rajana Goslinga na večeri. Očito je da smo čista suprotnost. On je zgodan, ja nisam. Ozbiljno! Možete li mene zamisliti kao Kena? To ne funkcionira baš. Rajan mi je rekao 'Bio sam fasciniran Rambom i odlazio sam u školu odjeven kao Rambo. Ljudi su me tjerali, ali to me nije zaustavilo. Išao sam na ljetovanja kao Rambo.' Nastavio mi je pričati kako je imao veliku povezanost s Rambom - dodao je Stalone. "I znate, pomislio sam da je to zanimljivo. Ako ikad proslijedim palicu, proslijedit ću je njemu jer voli tog lika - kazao je.

Gosling je prije više od deset godina otvoreno priznao da je veliki fan Ramba te da ga je prvi film toliko očarao da je počeo misliti kako je on Rambo.

Novi film

Iako Stalone vjeruje da nije dovoljno zgodan za ulogu Kena, Gosling je u nedavnom intervjuu rekao da su upravo Stalone i njegove odjevne kombinacije iz 80-ih poslužili kao inspiracija za najboljeg prijatelja lutke Barbie.

- Saznali smo da je Stalone nosio puno bundi - izjavio je Gosling. "Sve dok je Ken nosio bundu, bio je Ken s bundom i tako se isticao među ostalim Kenovima."

Goslinga ćemo 3. maja gledati u Universalovom akcijskom filmu The Fall Guy.