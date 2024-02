Glumac iz Netflixovog Avatara mislio je da će glumiti u Avataru Džejmsa Kamerona

Audicije za Netflixovu adaptaciju Nickelodeonove animirane serije "Avatar: The Last Airbender" bile su toliko tajnovite da ni sami glumci u početku nisu znali o čemu je riječ.

Kako bi tokom audicija prikrili o kojoj je seriji riječ, reditelji castinga smišljali su lažne scene koje nisu imale veze s animiranom serijom, što je zbunilo glumce koji su došli na audiciju.

Leung, koji nije bio upoznat s izvornim materijalom, prvobitno je mislio da će glumiti u Avataru Džejmsa Kamerona.

- Nisam uopće bio upoznat s originalom - izjavio je Leung tokom intervjua za Deadline. "Možda je to do godina, ali ja nisam čuo za tu seriju. Kao prvo, tokom audicija niste mogli znati da je riječ o Avataru jer je serija zamaskirana kao neki drugi projekt. Kada sam prvi put čuo da je to bila audicija za Avatara, mislio sam da ću biti plave boje."