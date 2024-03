Oni su uspjeli zasjati na svjetskom glumačkom nebu: Kako su bh. glumci osvajali Holivud

Feđa Štukan glumio je u “Kursku”, Maja Jurić u BBC-evoj seriji “Love, Life and Records”, Muhamed Hadžović u “Discoveryjevoj” seriji „Below the Surface” zajedno s Adnanom Haskovićem, koji je ostvario brojne role za strane produkcije.

Međutim, nije odustajao. Engleski je naučio samostalno, slušajući druge, našao agenta i počeo ići na audicije za uloge. Nakon nekog vremena, sreća mu se počela osmjehivati te je tako počeo dobijati uloge na filmu i televiziji. Glumio je i u brojnim holivudskim filmovima, kao što su „Cube Zero“, „Land of the Dead“, „Assault on Precinct 13“, „The Sentinel“... Njegov sin Filip glumio je u blockbusteru koji potpisuje Džejms Kamerun, „Avatar: The Way of Water“.

Prošle godine trebalo je početi snimanje jednog akcionog blockbustera u kojem glume naša dva glumca, sve je otkazano zbog štrajka u Holivudu, ali izgleda da će snimanje biti u skorije vrijeme, otkrila je Gajević.