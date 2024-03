Branislav Lečić o glumcima koji su došli da podrže Anđelu: "Želite da me vidite mrtvog?"

Glumac Branislav Lečić našao se ovih dana u centru skandala zbog toga što je tužio svoju mlađu koleginicu, Anđelu Jovanović, koja je odbila da snimi scenu sa njim u seriji "Radio Mileva".

On od nje potražuje 300.000 dinara, zbog toga što mu je ukinula pravo na rad.

Šestog marta krenuo je postupak parničnog suđenja između Branislava i Anđele, a mnoge kolege su došle da pruže podršku njihovoj koleginici.

Šta oni podržavaju?

Sada se na tu temu oglasio i Lečić.



- Ja ne bih bio čovjek da me to ne boli. Šta oni podržavaju? Je l' podržavate to da se nekome ukine pravo na rad? Sljedeće pitanje je njeno pravo da bira sa kim će da radi. Pitanje izbora je slobodan, ali to se radi na vrijeme. Ja sam potpisao ugovor, a osam sati prije toga dobijam informaciju da ona ne želi. Slobodan izbor, da, ali ne na neprofesionalan način. Ako je razlog podrške Anđeli to što me smatraju krivcem zbog onoga što je bilo sa Danijelom, onda je to potpuno ludilo. Sama optužba je kazna i ne obazire se ni na kakve činjenice. Je l' ja treba da budem kolateralna šteta? Je l' želite da me vidite mrtvog? Je l' to satisfakcija? Gdje je kraj? Glumci su počeli jedni druge da jedu, što je sramota za profesiju! Ta solidarnost oko rada je nešto što mora da pripada našoj zajednici. Ne možete na laži da zidati svoja povjerenja! - rekao je Lečić za "Informer TV".

Lečić je otkrio da je dobio izvinjenje od produkcije, ali da je Anđelino izvinjenje izostalo, što je i razlog tužbe.

Inače, Anđela je kao povod za odbijanje uloge sa Lečićem objasnila time što je "imala loše iskustvo sa njim u prošlosti", ali do dana današnjeg nije otkrila na šta je tačno mislila. Glumac je istakao da ne zna o čemu se radi.

Mi smo se vidjeli samo jedanput u životu

- Ne znam na kakvu neprijatnu situaciju Anđela misli iz prošlosti. Mi smo se vidjeli samo jedanput u životu. Bilo je to prije devet ili deset godina. To je bio prvi i jedini put. Htio sam da radim jednu predstavu i jednu od uloga sam htio sam da namjenim njoj. Inače, nemam kontakte sa njom, niti poruke, kao ni telefonske pozive. Rediteljski i prijateljski sam htio tada da je upoznam. Normalno krajnje ljubazno sam pričao sa njom. Između nas nema loše priče - dodao je Lečić.

Lečić je rekao kako je spreman da povuče tužbu, ukoliko se Anđela izvini i ukoliko produkcija kaže kada je tačno Jovanovićeva odbila ulogu.