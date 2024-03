Senad Bašić otkrio tajnu njegovog skladnog braka: "Spavamo odvojeno"

Bh. glumac Senad Bašić, kojeg je, između ostalog, proslavila uloga Faruka Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan", godinama unazad uživa u braku punom sreće i ljubavi.

On i njegova supruga Jasna upoznali su se u gradskom prijevozu prije 30 godina, a poznanstvo iz tramvaja preraslo je u dugogodišnju ljubav.

- Pa samo neka svako uzme svoju sobu. Francuski ležaj, to je najveća glupost, pogotovo ako želite ostariti s nekim. Tu su Englezi mnogo pametniji, ona ima svoju sobu, on ima svoju, a kad hoće da rade ‘one stvari’ kucaju jedni drugima na vrata, to je apsolutno ispravno - rekao je Bašić te dodao:

- S obzirom na to da je kćerkina soba bila prazna, uzmem jorgan, kupim krevet i odvojim se, napravim svoje odaje. Imamo dnevni boravak kad hoćemo nešto pričati, po dvije-tri rečenice, kad vidimo da će doći do sukoba, odmah se raziđemo u svoje odaje - otkrio je Senad za hrvatski "IN Magazin", piše Alo.rs.