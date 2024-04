Glumica veoma iskreno: Pila sam litar i po votke dnevno

Glumica Danica Maksimović je govorila o velikom poroku sa kojim se borila, a kako kaže, najveća joj je pobjeda to što ga je pobedila.

- Pobjeda najveća je to što sam pobijedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar, prosto takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorica, ukućani, prijatelji, a to je, rijetko ko to uspije, u bilo kom poroku - rekla je Danica a prenosi Blis.rs.

Otkrila je koliko je borba trajala: