Jasmin Geljo nakon moždanog udara za "Avaz": Prepao sam se da ne ostanem nepokretan

Iza popularnog glumca Jasmina Gelje (64) je najteži životni period.



On je nedavno pretrpio moždani udar, a sada se oporavlja i, kako ističe u ispovijesti iz Toronta za „Avaz“, odlučio je promijeniti život.

I pored svega, legendarni bh. glumac s adresom u Kanadi nije izgubio smisao za humor pa nam je u pripremi intervjua kazao:

- Oporavljam se, neće grom u koprivu.

Njegova agonija krenula je nedavno kada se vraćao iz Montreala vozom.

Hitna intervencija

- A htio sam ići vozom, jer sve vrijeme voz ide pored jezera i prelijepo to sve izgleda. Po dolasku u Toronto odjednom sam osjetio vrtoglavicu i nemoć u lijevoj ruci i nozi. U glavi mi je bilo sve nekako nestvarno, ali rekoh sebi: „Sigurno sam uštinuo neki nerv u leđima pa mi se zbog toga ovo sve dešava“ – govori nam glumac, poznat po ulogama Mime Šiš i Rokija Mokroguza iz kultne „Audicije“.

Pričekao je taksi i uputio se kući misleći da će proći.

- Sutradan stanje je bilo čak i malo gore, a prekosutra sin od moje partnerke, koji je kineziolog i trener košarke, čim me je vidio posumnjao je u moždani udar i odmah poslao hitnu pomoć. Kad su mi ovi iz hitne izmjerili pritisak bio je 224/90. Strpali su me u hitnu pomoć i odveli u bolnicu. Bio je petak. Nakon svih pretraga u hitnoj i poslije CT skenera, ništa se značajno nije moglo vidjeti te su me poslali kući, s uputom da u ponedeljak idem na pregled kod specijaliste za pritisak – priča nam popularni glumac.

U ponedeljak su mu napokon postavili dijagnozu.

Priznaje nam da je zbog svega doživio veliki strah.

- Naravno da sam se prepao kada se sve dogodilo, i to najviše da ne ostanem nepokretan i da budem sebi i drugima na teretu. Srećom to se nije dogodilo zbog hitne intervencije doktora i bolničkog osoblja. Bili su sjajni. Hvala im – ističe Geljo.