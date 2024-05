Miranda iz serije "Seks i grad": U tišini pobijedila rak, sad pomaže oboljelim

Zvijezda kultne serije "Seks i grad" te njenog spin-offa "And Just Like That" Sintija Nikson (Cynthia Nixon) nije uznemirena negativnim komentarima koje gledatelji na društvenim mrežama upućuju prema spin-offu.



- Osjećam se kao da je "Seks i grad" sada toliko ukorijenjen u sjećanju i sentimentalnosti, ali ljudi su nas isprva mrzili. Govorili su: "Ovo nisu prave žene, ovi gej muškarci se pretvaraju. Žene ne pričaju ovako. Žene ne pričaju o seksu ovako". Mislim da je to nešto dobro o "And Just Like That". To što guramo granice. Nećemo raditi stare stvari koje su jednom bile šokantne, a sad ste se naviknuli na njih - rekla je Sintija koja je glumila Mirandu.