Ko je bio Bil Kobs

Smrt glumca Bil Kobsa (Bill Cobbs), koji je preminuo u 90. godini, potvrdio je njegov brat.

– U utorak, 25. juna, Bil je mirno preminuo u svom domu u Kaliforniji. Voljeni partner, veliki brat, ujak, surogat roditelj, kum i prijatelj, Bil je nedavno i sretno proslavio svoj 90. rođendan okružen dragim ljudima. Kao porodicu tješi nas što znamo da je Bil pronašao mir i vječni počinak sa svojim Nebeskim Ocem. Molimo za vaše molitve i ohrabrenje tokom ovog vremena – napisao je on.

Poznato lice

Kobs nije bio holivudska zvijezda, ali njegovo lice je bilo ono koje bi svako ko je gledao TV ili filmove u posljednjih nekoliko decenija mogao prepoznati. Pojavio se u više od 200 filmova i televizijskih emisija, a bio je i istaknuti pozorišni glumac.

Rođen kao Vilbert Francisko Kobs (Wilbert Francisco Cobbs) u Klevelendu, Kobs je proveo osam godina radeći kao radarski tehničar u američkim zračnim snagama, gdje je počeo da se bavi standup komedijom, kako je rekao 2012. u intervjuu za podcast “Movie Geeks United”. Također je radio u I.B.M.-u i kao prodavac automobila.

Preselio se u Njujork 1970., da bi se bavio glumom, kada je imao 36 godina, prema njegovom IMDb profilu, i radio je na poslovima prodaje igračaka, vožnje taksija i popravke kancelarijske opreme.

Njegov profesionalni glumački debi dogodio se u “Jaši crnog konja” u Negro Ensemble Company, a proveo je nekoliko godina nastupajući u malim pozorištima i u brodvejskim predstavama poput “Black Picture Show” i “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Debitovao je na velikom platnu manjom ulogom u velikom filmu iz 1974. “The Taking of Pelham One Two Three”.

Duga karijera

Kobs je iza sebe imao dugu filmsku karijeru i pojavljivao se i bio redovan u mnogim televizijskim programima, uključujući "Sopranove", "Zapadno krilo", "Ulicu Sezam" i "Dobra vremena". Bio je menadžer Vitni Hjuston u filmu "Tjelohranitelj" (1992), mistični časovnik "The Hudsucker Proxy" braće Koen (1994) i doktor "Sunčane države" Džona Sajlesa (2002). Igrao je trenera u "Air Bud" (1997), čuvara u "Noći u muzeju" (2006) i oca u "Šou Gregorija Hajnsa".

Godine 2020., gostovao je u finalu dvodijelne serije Agents of S.H.I.E.L.D., glumeći neimenovanog starijeg S.H.I.E.L.D.-a. agent. Također, 2020. Kobs je osvojio dnevnu nagradu Emmy za svoj rad na “Dino Dana”, televizijskoj emisiji o djetetu koje voli dinosauruse.