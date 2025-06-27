Squid Game: Kad shvatiš da si i ti igrač

Treća sezona Netflixove megahit serije ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Moćnici se vraćaju, manipulacija dostiže vrhunac, a igra prelazi granice ekrana. Krv je tu – ali ovaj put boli više ono što ne vidimo.

U svijetu gdje se čini da moćni uvijek igraju po svojim pravilima, nova sezona “Squid Gamea” više nije samo fikcija. Postaje ogledalo stvarnosti.

Vraćanje u pakao igre

Treća sezona direktno nastavlja gdje je druga stala – s Gi-hunom koji je odlučio ne otići avionom, već se vratiti u pakao igre. Ali ovaj put ne kao igrač. Ovaj put želi promijeniti sistem iznutra.

Moćnici hladni, neljudski, elitni – ponovo su tu. Uživaju u tuđoj patnji, igraju se životima kao da su figure na šahovskoj tabli. Njihov povratak nije samo estetski – to je jasna poruka: oni koji imaju novac, imaju moć. I uvijek pronađu način da pravila prilagode sebi.

Zvuči poznato?

U ovoj sezoni borbe nisu spektakularno krvave kao u prvoj. Ali nisu ni pitome. One su proračunate, psihološke, pune tihe agresije. Manipulacija je najopasnije oružje – a likovi pucaju iznutra, ne spolja.

Igra postaje globalna. Ulog veći. Otok – koji je nekad bio simbol zatvorenosti – sada postaje pitanje: je li to zaista samo jedan otok, ili ih ima više? Možda i bliže nego što mislimo?

Treća sezona ne daje lake odgovore. Ali postavlja najvažnije pitanje: jesmo li svi već u toj igri, a da to ne znamo?

Gledajte pažljivo. Sve što mislite da je samo serija – možda je već stvarnost.