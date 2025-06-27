Squid Game: Kad shvatiš da si i ti igrač

Treća sezona Netflixove megahit serije ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Moćnici se vraćaju, manipulacija dostiže vrhunac, a igra prelazi granice ekrana. Krv je tu – ali ovaj put boli više ono što ne vidimo.
IGRA MOĆI
U svijetu gdje se čini da moćni uvijek igraju po svojim pravilima, nova sezona “Squid Gamea” više nije samo fikcija
Insert iz serije. Screenshot
Treća sezona Netflixove megahit serije ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Moćnici se vraćaju, manipulacija dostiže vrhunac, a igra prelazi granice ekrana. Krv je tu – ali ovaj put boli više ono što ne vidimo.
U svijetu gdje se čini da moćni uvijek igraju po svojim pravilima, nova sezona “Squid Gamea” više nije samo fikcija. Postaje ogledalo stvarnosti.
Treća sezona direktno nastavlja gdje je druga stala – s Gi-hunom koji je odlučio ne otići avionom, već se vratiti u pakao igre. Ali ovaj put ne kao igrač. Ovaj put želi promijeniti sistem iznutra.
Moćnici hladni, neljudski, elitni – ponovo su tu. Uživaju u tuđoj patnji, igraju se životima kao da su figure na šahovskoj tabli. Njihov povratak nije samo estetski – to je jasna poruka: oni koji imaju novac, imaju moć. I uvijek pronađu način da pravila prilagode sebi.
U ovoj sezoni borbe nisu spektakularno krvave kao u prvoj. Ali nisu ni pitome. One su proračunate, psihološke, pune tihe agresije. Manipulacija je najopasnije oružje – a likovi pucaju iznutra, ne spolja.
Igra postaje globalna. Ulog veći. Otok – koji je nekad bio simbol zatvorenosti – sada postaje pitanje: je li to zaista samo jedan otok, ili ih ima više? Možda i bliže nego što mislimo?
Treća sezona ne daje lake odgovore. Ali postavlja najvažnije pitanje: jesmo li svi već u toj igri, a da to ne znamo?
Gledajte pažljivo. Sve što mislite da je samo serija – možda je već stvarnost.
SIMPATIČNA MASKOTA FURIJE
POTVRĐENO ZA "AVAZ"