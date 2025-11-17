Pjevač Savo Perović: Nervira me laž

Ime i prezime: Savo Perović.

Datum i mjesto rođenja: 26. januar 1991., Priština.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem bar dvije čaše vode.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih vaspitač u vrtiću, volim raditi s malom djecom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodavao sam kokice na plaži, a zatim radio u Luna parku za djecu.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nešto što može puštati muziku, u najgorem slučaju radio — samo da ima domet.

Najdraža pjesma: „Krive karte“, Merlin.

Šta gledate na televiziji: Filmove i serije na Netflixu.

Šta Vas nervira: Laž, licemjerstvo i nečija podmuklost.

Najdraži grad: Volim Beograd, ali posebno volim Beč, Pulu, Rovinj i Bar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Patike ilustrovane likom Harija Potera (Harry Potter), unikatni rad.

Čega se plašite: Izdaje.

S kim najradije pijete kafu: Sa samim sobom i s mojom kumom Nedom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Tamnija nijansa zelene.

Ko Vam je uzor: U muzici Dino Merlin, u životu moja majka.

Najdraži pisac: Džoana Rouling (Joanne Rowling), autorica „Harryja Pottera“.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Promijenio bih kompletnu vlast u svijetu i postavio mlađe ljude i žene.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin, a uz njega Senidah.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Dijete u tebi mora naći svoj zavičaj“ — uglavnom čitam psihološke knjige ljeti na moru.

Tim za koji navijate: Ne navijam.

Omiljena narodna izreka: Ne pada mi sada na pamet nijedna.

Koje pitanje najviše mrzite: Volim sva.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hari Poter i Dobi (Dobby); iz serija Cakana iz „Otvorenih vrata“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Portugal.