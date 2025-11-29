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STANJE SE POGORŠALO

Pjevač na psihijatriji: Umislio da je svoja strina

Naime, snimio je rešetke kroz prozor i pokazao gdje se nalazi, kao i katanac kojim su zaključana vrata

Instagram

E. A.

29.11.2025

Pjevač Bojan Tomović trenutno je hospitalizovan u Klinici za psihijatrijske bolesti u Beogradu, odakle se oglasio.

Bojan je već izvjesno vrijeme zatvoren, a sada se oglasio tužnom fotografijom.

Naime, snimio je rešetke kroz prozor i pokazao gdje se nalazi, kao i katanac kojim su zaključana vrata.

Proslavio 43. rođendan u bolnici

Kontroverzni pjevač ponovo je završio na psihijatriji, ali ovog puta u Beogradu. Bojan Tomović je vrijedno radio na pjesmama kada je osjetio da mu se psihičko stanje pogoršava. Znajući šta ga očekuje, odmah je potražio stručnu pomoć u jednoj privatnoj bolnici koja se, između ostalog, bavi liječenjem zavisnosti, ali i psihičkih poremećaja.

Njegovi ljekari, ali i prijatelji iz bolničke sobe, pripremili su mu malo iznenađenje i donijeli čokoladnu tortu, a umjesto svjećica sa brojem godina, na torti su stajali upitnici.

Proslavio rođendan u bolnici. Instagram

Kako je ekipa Telegrafa saznala od izvora bliskog pjevaču, on je čitav dan hodao po stanu i govorio: „Jao Miloje, neka sam grešna.“

– Bojan je morao hitno na psihijatriju, stanje mu se zaista pogoršalo. Trenutno misli da je njegova strina i stalno doziva strica Milivoja, ponavljajući: „Neka sam grešna“ – rekao je izvor.

Inače, kod bipolarnog poremećaja često se javljaju periodi tzv. psihoze i nametnutih misli, tako da je Bojanovo ponašanje vjerovatno posljedica njegove bolesti.

# BOJAN TOMOVIĆ
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