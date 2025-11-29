Pjevač na psihijatriji: Umislio da je svoja strina

Pjevač Bojan Tomović trenutno je hospitalizovan u Klinici za psihijatrijske bolesti u Beogradu, odakle se oglasio.

Bojan je već izvjesno vrijeme zatvoren, a sada se oglasio tužnom fotografijom.

Naime, snimio je rešetke kroz prozor i pokazao gdje se nalazi, kao i katanac kojim su zaključana vrata.

Proslavio 43. rođendan u bolnici

Kontroverzni pjevač ponovo je završio na psihijatriji, ali ovog puta u Beogradu. Bojan Tomović je vrijedno radio na pjesmama kada je osjetio da mu se psihičko stanje pogoršava. Znajući šta ga očekuje, odmah je potražio stručnu pomoć u jednoj privatnoj bolnici koja se, između ostalog, bavi liječenjem zavisnosti, ali i psihičkih poremećaja.

Njegovi ljekari, ali i prijatelji iz bolničke sobe, pripremili su mu malo iznenađenje i donijeli čokoladnu tortu, a umjesto svjećica sa brojem godina, na torti su stajali upitnici.