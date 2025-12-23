Pjevačica šokirala: Ušla sam u menopauzu

Goca Lazarević (71) ispričala je jednom prilikom da se s menopauzom susrela veoma rano, već sa 32 godine.

Osam godina kasnije odlučila je potražiti ljekarsku pomoć.

– Nažalost, s 32 godine života. Sreća je što sam prije toga rodila djecu. Mislim da je uzročnik bio stres. Ono što je posebno neprijatno u tom periodu jeste iznenadno znojenje. To je bilo nezgodno pred publikom i kamerama – odjednom vas oblije znoj.

– Tek su mi sa četrdeset godina skrenuli pažnju da to nije prirodno i da nije normalno. Tada sam otišla kod ljekara i vještački sam izazivala ciklus od četrdesete do pedesete godine – priznala je Goca.

– Plašila sam se da mi se ne promijeni glas. Brinula sam da glas ne počne da vibrira – ispričala je pjevačica u emisiji „RTS ordinacija“.