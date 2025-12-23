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OTKRILA DETALJE

Pjevačica šokirala: Ušla sam u menopauzu

Plašila sam se da mi se ne promijeni glas. Brinula sam da glas ne počne da vibrira, ispričala je

Instagram

E. A.

23.12.2025

Goca Lazarević (71) ispričala je jednom prilikom da se s menopauzom susrela veoma rano, već sa 32 godine.

Osam godina kasnije odlučila je potražiti ljekarsku pomoć.

– Nažalost, s 32 godine života. Sreća je što sam prije toga rodila djecu. Mislim da je uzročnik bio stres. Ono što je posebno neprijatno u tom periodu jeste iznenadno znojenje. To je bilo nezgodno pred publikom i kamerama – odjednom vas oblije znoj.

– Tek su mi sa četrdeset godina skrenuli pažnju da to nije prirodno i da nije normalno. Tada sam otišla kod ljekara i vještački sam izazivala ciklus od četrdesete do pedesete godine – priznala je Goca.

– Plašila sam se da mi se ne promijeni glas. Brinula sam da glas ne počne da vibrira – ispričala je pjevačica u emisiji „RTS ordinacija“.

# GOCA LAZAREVIĆ
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