Dara Bubamara zaljubljena: "Ja sam pametna žena"

Iako ne krije da je srećna i zaljubljena, Dara ističe da svoj odnos želi zadržati daleko od očiju javnosti, te da ne razumije potrebu za javnim eksponiranjem partnera.

– Meni je to hit, šta da kažem. Vole se ljudi, nek su živi i zdravi. Samo ja nisam za to eksponiranje dečka u javnosti – rekla je Dara, pa dodala da nikada ne bi pristala na prosidbu pred kamerama, prenosi Grand.

– Nema šanse. Ja sam pametna žena, ćutim, radim, uživam, ali kad bi vidjeli mog dečka, i kako se ponaša, svi bi poludili, ali što to da radim? Da sebi kao dižem cijenu nešto? Moj privatni život je moja stvar, mislim jedino ako u budućnosti bude baš nešto ozbiljno, mada je već ozbiljno – dodala je pjevačica, čime je jasno poručila da je u stabilnoj vezi.

Na samom kraju, Dara je dodatno zaintrigirala javnost kada se povela priča o proširenju porodice, ne isključivši mogućnost da joj se uskoro ispune i te želje.

– Jao ljudi, aj ćao, odoh, kod mene je sve moguće! – našalila se ona na konto pitanja da li će u njen dom uskoro stići rode.