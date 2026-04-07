Lisa Kudrou: Novi sitkomi se plaše šala

Glumica Lisa Kudrou (Lisa Kudrow), poznata po ulozi Fibi (Pheobe) u kultnoj seriji "Friends", nedavno je izjavila da je ne privlače nove verzije sitkoma.

Prema njenim riječima, razlog je to što se današnje serije previše plaše praviti šale koje bi mogle učiniti da publici bude neugodno.

Na pitanje da li žanr sitkoma evoluira ili umire, Kudrou je odgovorila da nije optimista.

- Voljela bih da evoluira. "30 Rok", "Sajnfeld" i "Friends" su bili zaista smiješni i dobro napisani, ali ne privlače me novi sitkomi pred publikom, jer to jednostavno ne kupujem. Ne znam da li je to zato što sam gledala previše njih, ali mislim da se moramo vratiti sposobnosti da pričamo šale - kaže Kudrou.

Kudrou je ulogom Fibi u svih deset sezona serije "Friends" postala jedna od ikona sitkoma svih vremena.

Uloga Fibi donijela joj je Emi nagradu 1998. godine za najbolju sporednu glumicu u komediji.