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Đina Šumaher: Konji su mi pomogli da prebrodim traumu

Otvoreno je govorila o tragičnoj nesreći njenog oca na skijanju 2013. godine i otkrila kako joj je sportsko jahanje konja pomoglo

Džina Šumaher. Društvene mreže

A. A.

7.4.2026

Đina Šumaher (Gina Schumacher), najstarija kćerka Mihaela Šumahera (Michael Schumacher), otvoreno je govorila o tragičnoj nesreći njenog oca na skijanju 2013. godine i otkrila kako joj je sportsko jahanje konja pomoglo da prevaziđe traumatične trenutke.

U dokumentarcu "Horsepower: The World of Gina Schumacher", 29-godišnja Đina priznaje da je nakon nesreće osjetila potrebu da se fokusira na nešto što bi je odvelo od teških emocija koje su je pratile.

- Nakon nesreće mog oca, potpuno sam se posvetila ovome jer sam morala nešto da radim - kaže Đina.

Strast prema konjima, koja je postojala i ranije, nakon nesreće postala je njen životni oslonac.

- Konji su uvijek bili važni. Ali od tada, ne bih mogla da živim bez njih. Pomogli su mi da prebrodim sve - ističe Đina u dokumentarcu koji je producirao njemački kanal ZDF.

Korina Šumaher (Corinna Schumacher), supruga zvijezde Formule 1, prisjeća se predviđanja koje je Mihael dao kada je Đina imala samo 10 godina.

- Đina će biti mnogo bolja od tebe jer je više sebična. Kao sportista moraš biti sebičan na neki način i to je sjajno. Inače ne dolaziš daleko - prenijela je Šumaherove riječi.

Podsjećamo, Mihael je 29. decembra 2013. doživio ozbiljan pad dok je skijao sa sinom Mikom (Mick).

Od tada, informacije o njegovom zdravstvenom stanju su veoma rijetke, objavljivane uglavnom od najbližih članova porodice.

# GINA SCHUMACHER
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