Mia Kalifa podržala Zmajeve: "Danas sam Bosanka"

Jedna od najpoznatijih bivših porno glumica na svijetu Mia Kalifa (Mia Khalifa) oglasila se na društvenim mrežama porukom koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Kalifa je, očigledno se osvrćući na Svjetsko nogometno prvenstvo, poručila da danas navija za Bosnu i Hercegovinu, koja igra protiv Kanade.

"Danas sam Bosanka", napisala je Mia na društvenoj mreži X, a potom u istom tonu dodala i za koga će dalje navijati: "Kasnije večeras ću biti Paragvajka. Sutra u 18 sati sam Marokanka, a u 21 sat Haitijanka."