Dino Šukalo za "Avaz": Živimo u surovom sistemu u kojem su ljudi frustrirani

Član pratećeg benda Dine Merlina i, kako mnogi kažu, genijalni gitarista Dino Šukalo nikad ne miruje. Ako muzička zvijezda Dino Merlin pauzira, kao što je to sada slučaj, onda Šukalo radi muziku za predstave, filmove, serije ili, jednostavno, sa svojim kolegama svira džez muziku.

Songs of Liberation

Ipak, u posljednje vrijeme bavi se projektom o kojem nije smio mnogo detalja iznijeti.

- Radimo zanimljivu stvar, pravimo jednu vrstu kombinacije muzike i teatra, performans u kojem ćemo se baviti pjesmama s političkom pozadinom i snažnim porukama. Premijeru tog projekta, koji će se zvati „Songs of Liberation“, imat ćemo na novom festivalu koji se pokreće u decembru. Producenti tog događaja su iz „East West centra“, a, kao i svaki put kada s njima radim, očekujem velike rezultate – kaže nam Šukalo.

Kafa s ovim gitaristom uvijek je zanimljiva i poučna. Poručuje da je džez apsolutno živ u Sarajevu.

- Stvarna slika života džeza u Sarajevu je to što nas desetak radi kroz stalne nastupe na klupskoj sceni. Džez je živ i u Njujorku na isti način. Bez ičije pomoći, osim naše publike, već skoro 20 godina insistiramo na toj sceni. Postojimo unatoč bilo kakvoj podršci institucija i onih koji bi se trebali interesirati o lokalnoj džez sceni – iskren je Šukalo.

Dodaje da je pristup isti svakom poslu, bilo da radi muziku za predstavu, reklamu ili nešto što će slušati 50.000 ljudi na stadionu.

- Apsolutno da je to vrednovano u BiH. Već 20 godina profesionalno se bavim muzikom i živim od nje, iako me često pitaju čime se zaista bavim. Ako dobro radite svoj posao i volite ga, onda su rezultati zagarantirani. Uvijek navodim primjer svog prijatelja Darka Poljaka, koji živi vrlo dobro od prodaje sušija i sviranja džeza u Sarajevu. To je jako teško raditi u Los Anđelesu, Njujorku... a kamoli kod nas. Živimo u surovom sistemu u kojem su ljudi frustrirani. Rade poslove koji ih uopće ne interesiraju i ne inspiriraju. Mi se profesionalno bavimo onim što smo od djetinjstva voljeli – govori Šukalo.