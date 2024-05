Dodik: S obzirom da Šolc uzima Bećirovićeve riječi zdravo za gotovo, to govori kakvu BiH on zamišlja

Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik prokomentarisao je izjave njemačkog kancelara Olafa Šolca nakon sastanka sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.

- Izjava njemačkog kancelara Šolca o poštovanju suvereniteta BiH u trenutku dok u njoj dar-mar pravi upravo Nijemac ni od koga i ni za šta biran, razočaravajuća je i dio je matrice koju ponavljaju lideri zapadnoevropskih država. Govoriti da podržavate vladavinu prava i demokratiju, a u isto vrijeme visokog predstavnika, pa još nelegalnog, zabrinjavajuće je.

Što se tiče Denisa Bećirovića, on je, kao i obično, iznosio stavove naroda koji ga je birao i koji ne odgovaraju istini niti činjenicama o BiH, poput laži da je BiH opredijeljena za NATO integracije. RS nije manjina u BiH, kako to reče Bećirović. Ona je konstitutivni dio BiH koji podržava Dejtonski mirovni sporazum, ali i prijatelje poput Ruske Federacije. S obzirom na to da njemački kancelar zna u kojem kapacitetu dolazi i govori Bećirović, a njegove riječi uzima zdravo za gotovo, govori i kakvu BiH zamišlja Šolc - naveo je Dodik.