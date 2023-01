TV voditeljica planirala let u Dubai, a javila se slikom iz bolnice

TV voditeljica i autorica Josipa Pavičić javila se na Instagramu fotografijom iz bolnice.

- Danas sam trebala biti na letu za Dubai, s najdražim osobama. Ali neko je imao drugačiji plan. Moj me život odlučio potpuno očistiti od boli i mulja jer je 2021. godina za mene bila upravo to: Godina suza i lekcija. Bila sam jaka i zahvalna sam joj bez obzira koliko me je boljela. Dobro je da nas mlatne po glavi kad zabrazdimo, jer niko i ništa nije vrijedno našeg mira.