Supruga Tome Zdravkovića Gordana grlila njegov spomenik: Najbolniji je 30. septembar

Prije 31 godinu napustila nas je muzička legenda Toma Zdravković. Danas su se Tomini najbliži prijatelji i članovi porodice okupili na Centralnom groblju u Beogradu kako bi mu odali počast.



Njegova supruga Gordana stigla je iz Amerike prije nekoliko dana.

- Kad se probudim 30. septembra prvo što mi padne na pamet je to da je moj Toma umro. To je ono najbolnije. Čula sam se s Draganom Bjelogrlićem, on ima koronu i neće doći. Također moj sin neće moći da dođe na očev pomen jer nije vakcinisan, nije mogao da izađe iz zemlje - rekla je Gordana za Blic.rs.