Severina otvorila dušu o majci: Rodila me carskim rezom i nije me uzela u ruke pet mjeseci jer je bila u komi

Pjevačica Severina Vučković, koja bi 28. decembra trebala da se pojavi na ročištu zajedno sa majkom Anom Vučković zbog tuče i svađe sa sestrom Marijanom Popović, ispričala je jednom prilikom kako je mama rodila carskim rezom mjesec dana prije termina.

- Rodila me carskim rezom i nije me uzela u ruke pet mjeseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet mjeseci. Rodila me u osmom mjesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vrijeme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala - ispričala je Severina za "Gloria.hr".