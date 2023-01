Ana De Armas otvoreno: Kijano Rivs je najbolji, a ja sam sva u modricama

Ana de Armas i Kijano Rivs (Keanu Reeves) glume zajedno u nadolazećem spin-offu Džona Vika (John Wick) pod nazivom "Ballerina", a glumica je sada otkrila i da će film sadržavati scenu borbe između likova koje glume ona i Rivs.

- U Pragu smo snimali četiri mjeseca. Imamo još mjesec dana. I boli me. Moje tijelo, moja leđa, sve me boli. U modricama sam - rekla je Ana u emisiji "The Tonight Show."